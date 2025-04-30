Челябинск сковали пробки накануне длинных выходных

На дорогах Челябинска к вечеру 30 апреля начались большие пробки. Быстрый проезд недоступен как на въезде, так и на выезде из города.
«Осложнена ситуация на дорогах в сторону спальных районов — на северо-запад, в Чурилово и Копейск. Большая бробка скопилась на улицах Воровского и Блюхера в сторону центра. По всему городу пробки семь баллов», — передает корреспондент URA.RU информацию на основе данных сервиса «Яндекс.Пробки».
Сложная ситуация наблюдается и на всех выездах из города. Водители не могут не только выехать из города, но и заехать. По всей видимости, жители региона активно готовятся к длинным майским выходным, на которых синоптики обещают неустойчивую погоду.
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