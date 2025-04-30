Чан в тайге, гриль-домики и хаски: топ мест для отдыха на природе в ХМАО. Фото

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Подборка локаций для отдыха на природе в Югре
Подборка локаций для отдыха на природе в Югре Фото:

С приходом весны жителям Ханты-Мансийского автономного округа не терпится отдохнуть на свежем воздухе. В Югре существуют десятки красивых и интересных локаций для отдыха на природе. О некоторых из них в подборке URA.RU.

«Олимпийская деревня»

Это одно из самых популярных мест для отдыха на природе в Сургуте. На территории базы отдыха расположено четыре дома, в каждом из которых находится камин-барбекю.

Гостям предлагают попариться в русской бане и окунуться в царскую купель. А на улице можно расслабиться в чане с подогревом на открытом огне.

Хаски-центр

В Сургутском районе находится одна из знаковых туристических локаций округа — хаски-центр. Гости могут посетить питомник и даже отправиться в путешествие вместе с собаками на несколько дней.

Зимой посетители катаются на упряжках ездовых собак, а летом для югорчан организовывают дог-трекинг — хаски пристегиваются к человеку специальной амуницией и по пути выполняют команды.

Гриль-парк в скандинавском стиле

База отдыха с гриль-домиками «Finland» находится в Ханты-Мансийске. Гостям предлагают дома в финском стиле, а на территории находятся беседки с мангалом и скамейками.

Посетители могут погулять на территории и даже порыбачить. При этом, с парка открывается вид на реку Иртыш.

База отдыха среди тайги

В Нягани на берегу реки Нягань-Юган среди леса расположилась база отдыха «Атмосфера». Гостям предлагают отдохнуть в купольных шатрах и насладиться природой вдали от городского шума.

На территории стоят теплые беседки с панорамным видом и интересным дизайном и, конечно, мангальные зоны. Также посетители могут искупаться в подогреваемом чане среди леса.

Этнодеревня

В 130 км от Сургута расположилась деревня Русскинская, где живут коренные жители Севера. Здесь можно прогуляться вдоль реки и насладиться местными пейзажами, а также узнать традиции и культуру местных жителей.

В деревне предлагают хантыйскую рыбалку и охоту. Более того, можно отправиться в сплав по реке Тром-аган и походы, а также собрать дикорастущие ягоды и грибы.

Глэмпинг в лесу

«Ягом» является одним из самых востребованных природных пространств для отдыха в Нижневартовске. Это лес, в котором возведен глэмпинг с мангальными зонами и кафе.

Гостям предлагают погулять и насладиться нетронутой цивилизацией природой. А также увидеть необычные арт-объекты и покормить птиц.

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С приходом весны жителям Ханты-Мансийского автономного округа не терпится отдохнуть на свежем воздухе. В Югре существуют десятки красивых и интересных локаций для отдыха на природе. О некоторых из них в подборке URA.RU. «Олимпийская деревня» Это одно из самых популярных мест для отдыха на природе в Сургуте. На территории базы отдыха расположено четыре дома, в каждом из которых находится камин-барбекю. Гостям предлагают попариться в русской бане и окунуться в царскую купель. А на улице можно расслабиться в чане с подогревом на открытом огне. Хаски-центр В Сургутском районе находится одна из знаковых туристических локаций округа — хаски-центр. Гости могут посетить питомник и даже отправиться в путешествие вместе с собаками на несколько дней. Зимой посетители катаются на упряжках ездовых собак, а летом для югорчан организовывают дог-трекинг — хаски пристегиваются к человеку специальной амуницией и по пути выполняют команды. Гриль-парк в скандинавском стиле База отдыха с гриль-домиками «Finland» находится в Ханты-Мансийске. Гостям предлагают дома в финском стиле, а на территории находятся беседки с мангалом и скамейками. Посетители могут погулять на территории и даже порыбачить. При этом, с парка открывается вид на реку Иртыш. База отдыха среди тайги В Нягани на берегу реки Нягань-Юган среди леса расположилась база отдыха «Атмосфера». Гостям предлагают отдохнуть в купольных шатрах и насладиться природой вдали от городского шума. На территории стоят теплые беседки с панорамным видом и интересным дизайном и, конечно, мангальные зоны. Также посетители могут искупаться в подогреваемом чане среди леса. Этнодеревня В 130 км от Сургута расположилась деревня Русскинская, где живут коренные жители Севера. Здесь можно прогуляться вдоль реки и насладиться местными пейзажами, а также узнать традиции и культуру местных жителей. В деревне предлагают хантыйскую рыбалку и охоту. Более того, можно отправиться в сплав по реке Тром-аган и походы, а также собрать дикорастущие ягоды и грибы. Глэмпинг в лесу «Ягом» является одним из самых востребованных природных пространств для отдыха в Нижневартовске. Это лес, в котором возведен глэмпинг с мангальными зонами и кафе. Гостям предлагают погулять и насладиться нетронутой цивилизацией природой. А также увидеть необычные арт-объекты и покормить птиц.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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