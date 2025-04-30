Свердловчанин получил реальный срок за спаивание младшего брата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Братья пьянствовали в течение двух месяцев (архивное фото)
Братья пьянствовали в течение двух месяцев (архивное фото) Фото:

В Красноуфимске (Свердловская область) 18-летний парень в течение двух месяцев спаивал 16-летнего брата, покупая ему водку, пиво и виски. За это молодого человека приговорили к лишению свободы, рассказали в пресс-службе судов региона.

«На протяжении двух месяцев, с октября по ноябрь 2024 года, 18-летний Артем Ч. по своей инициативе покупал младшему 16-летнему брату спиртные напитки — виски, пиво, джин и водку», — пояснили там. Семья состоит на учете, поэтому, когда об этом стало известно полиции, возбудили уголовное дело.

Фигурант полностью признал вину. Его приговорили к лишению свободы на полтора года в колонии общего режима.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Красноуфимске (Свердловская область) 18-летний парень в течение двух месяцев спаивал 16-летнего брата, покупая ему водку, пиво и виски. За это молодого человека приговорили к лишению свободы, рассказали в пресс-службе судов региона. «На протяжении двух месяцев, с октября по ноябрь 2024 года, 18-летний Артем Ч. по своей инициативе покупал младшему 16-летнему брату спиртные напитки — виски, пиво, джин и водку», — пояснили там. Семья состоит на учете, поэтому, когда об этом стало известно полиции, возбудили уголовное дело. Фигурант полностью признал вину. Его приговорили к лишению свободы на полтора года в колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...