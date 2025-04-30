Свердловчанин получил реальный срок за спаивание младшего брата

В Красноуфимске (Свердловская область) 18-летний парень в течение двух месяцев спаивал 16-летнего брата, покупая ему водку, пиво и виски. За это молодого человека приговорили к лишению свободы, рассказали в пресс-службе судов региона.
«На протяжении двух месяцев, с октября по ноябрь 2024 года, 18-летний Артем Ч. по своей инициативе покупал младшему 16-летнему брату спиртные напитки — виски, пиво, джин и водку», — пояснили там. Семья состоит на учете, поэтому, когда об этом стало известно полиции, возбудили уголовное дело.
Фигурант полностью признал вину. Его приговорили к лишению свободы на полтора года в колонии общего режима.
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