Шойгу: РФ доводит до США необходимость снижения стратегических рисков

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости совместных действий России и США по снижению стратегических рисков. Об этом он сообщил в своем видеовыступлении на заседании высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности, которое прошло 30 апреля в столице Бразилии.
«Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков», — сказал Шойгу в видеовыступлении. По его словам, конструктивному сотрудничеству России и США мешают процессы милитаризации на европейском континенте, а также агрессивная риторика со стороны НАТО и Европейского союза. Эти факторы затрудняют достижение позитивных результатов в области стратегической стабильности и международной безопасности.
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