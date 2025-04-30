Шойгу: РФ доводит до США необходимость снижения стратегических рисков

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Сотрудничеству России и США мешают процессы милитаризации на европейском континенте
Сотрудничеству России и США мешают процессы милитаризации на европейском континенте Фото:

Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости совместных действий России и США по снижению стратегических рисков. Об этом он сообщил в своем видеовыступлении на заседании высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности, которое прошло 30 апреля в столице Бразилии.

«Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков», — сказал Шойгу в видеовыступлении. По его словам, конструктивному сотрудничеству России и США мешают процессы милитаризации на европейском континенте, а также агрессивная риторика со стороны НАТО и Европейского союза. Эти факторы затрудняют достижение позитивных результатов в области стратегической стабильности и международной безопасности.

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Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости совместных действий России и США по снижению стратегических рисков. Об этом он сообщил в своем видеовыступлении на заседании высоких представителей государств БРИКС по вопросам безопасности, которое прошло 30 апреля в столице Бразилии. «Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков», — сказал Шойгу в видеовыступлении. По его словам, конструктивному сотрудничеству России и США мешают процессы милитаризации на европейском континенте, а также агрессивная риторика со стороны НАТО и Европейского союза. Эти факторы затрудняют достижение позитивных результатов в области стратегической стабильности и международной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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