На Украине забили тревогу из-за близости Сум к границе с Россией

Украинский город Сумы находятся под угрозой из-за своей географической близости к российской границе. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
«Сам населённый пункт, к сожалению, не так далеко от границы с Россией», — рассказал Демченко в интервью агентству «Укринформ». По его словам, именно этот фактор способствует стремительному продвижению российских войск в направлении города. Демченко отметил, что российские военные используют тактику малых штурмовых групп, переходящих границу небольшими подразделениями. Такие группы пытаются проникнуть на территорию Украины, закрепиться, дождаться подкрепления и расширить зону активных боевых действий. По информации Погранслужбы, подобные попытки фиксируются, в частности, в районах Журавки и Басовки.
ВС РФ 13 апреля осуществили ракетный удар по Сумам. Целью стало место проведения совещания командования украинской оперативно-тактической группы «Северск».
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