Российские войска 13 апреля нанесли удар по Сумам на Украине, где проходило совещание военных ВСУ, в результате чего было уничтожено более 60 украинских военнослужащих из украинской оперативно-тактической группы «Северск». В это время в городе проводилась церемония награждения солдат. Российские власти подтвердили, что целью удара были военные. Подробнее об этом в материале URA.RU.
Что произошло
В воскресенье, 13 апреля, ВС РФ нанесли удар по городу Сумы, нацелившись на место проведения совещания командного состава украинской оперативно-тактической группы «Северск». Удар был нанесен двумя оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» в условиях активного противодействия со стороны ВСУ, которые использовали средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства.
По данным Минобороны России, в результате удара было уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ. Российская сторона в лице пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявила, что целью удара стали исключительно военные объекты и инфраструктура.
В это время шла церемония награждения военнослужащих
В Сумах в момент удара проходила церемония награждения военнослужащих 117-й бригады территориальной обороны ВСУ, приуроченная к семилетней годовщине формирования данного подразделения. Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обвинил местных чиновников, в том числе главу Сумской областной военной администрации Владимира Артюха, в организации этого мероприятия с привлечением гражданских лиц. Депутат Госдумы Алексей Чепа также упомянул о провокации, вызванной открытым вручением наград военных перед лицом возможной военной атаки.
В результате удара ликвидирован полковник ВСУ Юрий Юла
Среди уничтоженных в результате ракетного удара оказался полковник ВСУ Юрий Юла, который ранее занимал должность заместителя командира 26-й артиллерийской бригады. Юла, командовавший воинской частью А1476, принимал активное участие в конфликте на Донбассе. Информация о его смерти была подтверждена мэром Конотопа Артемом Семенихиным и другими источниками. Некролог о смерти Юлы был опубликован, но позже удален с сайта Бердичевской райадминистрации.
Реакция России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать детали удара, сославшись на Минобороны и подтвердив, что российские войска действуют в соответствии с установленными правилами, а именно наносят удары исключительно по военным целям. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, на пораженном объекте в Сумах происходила «сходка» украинских военачальников с западными коллегами, что подтверждает необходимость нанесения удара по такой цели. Лавров напомнил, что многие западные специалисты в области обороны активно участвуют в координации действий украинских военных, что делает такие собрания приоритетными для атак.
Реакция Трампа
Президент США Дональд Трамп также прокомментировал произошедшее. Он отметил, что в случае его нахождения на посту подобное бы не произошло, так как он бы препятствовал эскалации конфликта. Он подчеркнул, что текущий конфликт на Украине стал следствием неспособности нынешней украинской власти предвидеть проблемы.
Реакция Украины
Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский осудил удар, призвав мировое сообщество предоставить жесткий ответ на действия России. Тем не менее депутаты Верховной Рады выразили недовольство по поводу того, что подобное происшествие снова произошло во время мероприятий, когда солдаты собираются для награждения, и возложили часть ответственности за это на украинского лидера.
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