Владелец квартиры в доме на улице Промышленная 9а в Ханты-Мансийске, который сдал жилье агентам украинских спецслужб, готовящим теракт, признан потерпевшим по уголовному делу. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Он проходит потерпевшим по одному из составов уголовного дела, возбужденного по статье 167 УК РФ „Умышленное уничтожение или повреждение имущества“. Его квартира разрушена в результате взрыва. Известно, что за последние пару лет она перепродавалась несколько раз. И вот нынешний собственник начал сдавать ее в посуточную аренду», — рассказал инсайдер.
URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
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