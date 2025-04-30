Владелец квартиры, сдавший жилье исполнителям теракта в Ханты-Мансийске, признан потерпевшим в уголовном деле

В ХМАО хозяин квартиры, сдавший жилье обвиняемым в теракте, признан потерпевшим
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Хозяин квартиры признан потерпевшим по уголовному делу
Хозяин квартиры признан потерпевшим по уголовному делу Фото:
новость из сюжета
В Ханты-Мансийске произошел взрыв в доме

Владелец квартиры в доме на улице Промышленная 9а в Ханты-Мансийске, который сдал жилье агентам украинских спецслужб, готовящим теракт, признан потерпевшим по уголовному делу. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Он проходит потерпевшим по одному из составов уголовного дела, возбужденного по статье 167 УК РФ „Умышленное уничтожение или повреждение имущества“. Его квартира разрушена в результате взрыва. Известно, что за последние пару лет она перепродавалась несколько раз. И вот нынешний собственник начал сдавать ее в посуточную аренду», — рассказал инсайдер.

URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.

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Владелец квартиры в доме на улице Промышленная 9а в Ханты-Мансийске, который сдал жилье агентам украинских спецслужб, готовящим теракт, признан потерпевшим по уголовному делу. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Он проходит потерпевшим по одному из составов уголовного дела, возбужденного по статье 167 УК РФ „Умышленное уничтожение или повреждение имущества“. Его квартира разрушена в результате взрыва. Известно, что за последние пару лет она перепродавалась несколько раз. И вот нынешний собственник начал сдавать ее в посуточную аренду», — рассказал инсайдер. URA.RU запросило комментарий в следственном комитете ХМАО. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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