Депутат тюменской облдумы сыграл сочинского чиновника в детективном сериале

Депутат тюменской облдумы Чепик сыграл главу района Сочи в сериале на ТВ
© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат Тюменской областной думы Чепик снимался в фильмах «Горыныч» и «Рождение империи»
Депутат Тюменской областной думы Чепик снимался в фильмах «Горыныч» и «Рождение империи» Фото:

Депутат Тюменской областной думы от «Справедливой России» Александр Чепик сыграл главу одного из вымышленных районов Сочи в детективном телесериале «Спасская-5». Политик рассказал URA.RU, что его роль была эпизодической и без слов, но он ею доволен.

«Играть, конечно, понравилось — когда-то моей детской мечтой было стать народноизбранным главой Тобольска, но хорошо, что это так и осталось детской мечтой. <...> Однозначно могу сказать, что эта работа не такая уж и простая — уставал не меньше, чем когда работал на стройке. Длинные смены, работа в любую погоду. Когда ваши знакомые где-то снялись и их, например, видно одну секунду — поверьте, для этой секунды работала огромная команда и сам актер», — рассказал Александр Чепик о съемках.

Александр Чепик уже снимался в таких картинах, как «Горыныч» режиссера Дмитрия Хонина, и «Рождение империи» режиссера Андрея Кравчука, успел побыть актером второго плана и статистом. «В „Рождении империи“ я участвовал в ночной сьемке массовой сцены, было более тысячи участников — в таких съемках, где задействована массовка, нет главных героев, но опыт бесценный», — рассказал Александр Чепик.

Депутат намерен продолжать кинокарьеру, самой интересной ему кажется работа над историческими картинами. Александр Чепик отметил, что съемки в кино для него гораздо интереснее политических интриг — недавно политику пришлось пропустить визит в Тюмень лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, поскольку его долго не подтверждали, а билеты до Сочи, где снимают сериал, были куплены заранее.

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Депутат Тюменской областной думы от «Справедливой России» Александр Чепик сыграл главу одного из вымышленных районов Сочи в детективном телесериале «Спасская-5». Политик рассказал URA.RU, что его роль была эпизодической и без слов, но он ею доволен. «Играть, конечно, понравилось — когда-то моей детской мечтой было стать народноизбранным главой Тобольска, но хорошо, что это так и осталось детской мечтой. <...> Однозначно могу сказать, что эта работа не такая уж и простая — уставал не меньше, чем когда работал на стройке. Длинные смены, работа в любую погоду. Когда ваши знакомые где-то снялись и их, например, видно одну секунду — поверьте, для этой секунды работала огромная команда и сам актер», — рассказал Александр Чепик о съемках. Александр Чепик уже снимался в таких картинах, как «Горыныч» режиссера Дмитрия Хонина, и «Рождение империи» режиссера Андрея Кравчука, успел побыть актером второго плана и статистом. «В „Рождении империи“ я участвовал в ночной сьемке массовой сцены, было более тысячи участников — в таких съемках, где задействована массовка, нет главных героев, но опыт бесценный», — рассказал Александр Чепик. Депутат намерен продолжать кинокарьеру, самой интересной ему кажется работа над историческими картинами. Александр Чепик отметил, что съемки в кино для него гораздо интереснее политических интриг — недавно политику пришлось пропустить визит в Тюмень лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, поскольку его долго не подтверждали, а билеты до Сочи, где снимают сериал, были куплены заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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