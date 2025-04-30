Путин задумался над переименованием Волгограда в Сталинград

Президент РФ Владимир Путин в ходе марафона «Знание. Первые» задумался о возможности переименования Волгограда в Сталинград. Он отметил, что такое решение должно быть одобрено большинством местных жителей.
«Логика в этом точно совершенно есть. Если деидеологизировать, насколько это возможно, название Сталинград, то, конечно, оно связано с Победой», — заявил Путин. Трансляция мероприятия велась на официальном сайте марафона. Он добавил, что важно выяснить мнение горожан по этому вопросу.
Указ о присвоении аэропорту в Волгограде исторического названия «Сталинград», подписанный 29 апреля, является пробным шагом для оценки реакции жителей, объяснил директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. Это название позволяет посмотреть, приживется ли оно и какие последствия могут быть для власти от возможного изменения. Вернуть городу имя Сталинград, по словам эксперта, сейчас может вызвать недовольство. Указ уточняет, что присвоение исторического наименования аэропорту не изменяет его официального названия.
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