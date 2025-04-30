Президент Владимир Путин не готов к переименованию города Волгограда в Сталинград. Указ о присвоении местному аэропорту исторического названия, подписанный 29 апреля, — это педагогический ход, который позволит оценить реакцию жителей, объяснил URA.RU директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. Кроме того, через какое-то время станет понятно, приживется ли это название и можно ли без последствий для власти менять наименование. Возвращение областному центру имени Сталинград сейчас могло спровоцировать недовольство.
«В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов постановляю присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование „Сталинград“. Присвоение международному аэропорту Волгоград исторического наименования не влечет за собой изменение установленного наименования этого географического объекта», — говорится в указе главы государства.
Переименованием аэропорта «Гумрак» им. Летчика Алексея Маресьева в «Сталинград» Путин ответил на многолетнюю дискуссию о возвращении Волгограду названия, которое известно во всем мире, объяснил URA.RU политолог Андрей Серенко, который сам является жителем Города-Героя. «Топонимические споры ведутся между „волгоградской партией“, „сталинградской“ и „царицынской“. Точно можно сказать, что за сохранение наименования Волгоград выступает больше 50 процентов, за Сталинград — около 25-30 процентов, сторонников Царицына — менее 10 процентов. И это соотношение не меняется многие годы. А сама дискуссия периодически возникает в связи с какими-то датами, и это нескончаемый процесс», — рассказал Серенко.
По мнению политолога, то, что Путин в канун 80-летия Победы в Великой Отечественной войне своим решением о переименовании волгоградского аэропорта негласно вмешался в этот спор, говорит о смене «государственного идеологического курса». «Социальные архитекторы пытаются конструировать разные нарративы, связанные с новой идеологией, ДНК России, теориями государственности и прочим. В этом процессе краеугольным камнем является патриотическая идея, любые патриотические нарративы. А Сталинград — это столица русского патриотизма. Сталинградская битва стала точкой отсчета, нулевым километром в начале разгрома немцев в Великой Отечественной войне — отсюда пошло наступление на Запад. И город Сталинград, в отличие от Волгограда или тем более Царицына известно далеко за пределами России», — объяснил Андрей Серенко.
Политолог полагает, что спор о Волгограде и Сталинграде из топонимического прекратился в идеологический. И власти не могут от него дистанцироваться, как это было, например, в 1990-е годы и даже в 2000-е.
«Но этим решением Путин показывает, что к переименованию самого города федеральный центр не готов. Поэтому было принято решение о переименовании аэропорта, — считает эксперт. –
Возможно, это решение выполняет определенную педагогическую функцию: переименование города Волгограда в Сталинград могло повлечь массовые волнения, недовольство, которые никому не нужны. Скорее всего, Кремль сделал ставку на постепенное «перевоспитание» общественного мнения: юбилеев Победы впереди много, и вернуться к этому вопросу можно будет, если число сторонников Сталинграда, скажем, достигнет 70 процентов».
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