30 апреля 2025

Киркоров не явился на суд по миллионному иску в свой день рождения

© Служба новостей «URA.RU»
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30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 58 лет
30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 58 лет Фото:

Певец Филипп Киркоров не пришел на очередное заседание в Калининский районный суд Санкт-Петербурга, где рассматривается его иск к местному предпринимателю на сумму в 11 миллионов рублей. Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, причиной неявки стала уважительная причина — сегодня артист отмечает свой 58-й день рождения.

«Киркоров не явился на заседание суда, так как 30 апреля у него день рождения. Ранее певец подал иск против мастера по отделке полов, утверждая, что работы в его московской квартире выполнены некачественно, что и стало основанием для судебного разбирательства», — передает telegram-канал. 

Представители истца уточнили, что претензии Киркорова связаны с существенными недостатками в отделке каменного пола: массовые сколы, трещины, зазоры. Якобы экспертиза подтвердила нарушения при выполнении работ, а сам предприниматель игнорировал досудебные претензии. Каменщик с обвинениями артиста не согласен и рассчитывает на проведение независимой экспертизы. Суд назначит очередное заседание на май. 

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Певец Филипп Киркоров не пришел на очередное заседание в Калининский районный суд Санкт-Петербурга, где рассматривается его иск к местному предпринимателю на сумму в 11 миллионов рублей. Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, причиной неявки стала уважительная причина — сегодня артист отмечает свой 58-й день рождения. «Киркоров не явился на заседание суда, так как 30 апреля у него день рождения. Ранее певец подал иск против мастера по отделке полов, утверждая, что работы в его московской квартире выполнены некачественно, что и стало основанием для судебного разбирательства», — передает telegram-канал.  Представители истца уточнили, что претензии Киркорова связаны с существенными недостатками в отделке каменного пола: массовые сколы, трещины, зазоры. Якобы экспертиза подтвердила нарушения при выполнении работ, а сам предприниматель игнорировал досудебные претензии. Каменщик с обвинениями артиста не согласен и рассчитывает на проведение независимой экспертизы. Суд назначит очередное заседание на май. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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