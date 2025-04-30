30 апреля 2025

Невероятную эффективность на фронте продемонстрировали российские бойцы

ВС РФ поразили тремя выстрелами 16 украинских боевиков в зоне СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Расчет миномета точно ударил по врагу
Расчет миномета точно ударил по врагу Фото:

Военнослужащие армии России уничтожили тремя выстрелами из миномета 16 украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом рассказал командир штурмовой роты 74-й бригады группировки войск «Центр» с позывным «Серб».

«Расчет миномета произвел три точных выстрела, в результате которых были уничтожены две группы противника по восемь человек», — передает РИА Новости слова российского бойца. Противник понес потери в селе Песчаном, которое находится недалеко от Покровска на Донбассе.

Ранее армия России вела бои южнее Покровска — в Успеновке, Новоалександровке и Котляровке. В восточной части Днепропетровской области была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из нескольких сел.

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Военнослужащие армии России уничтожили тремя выстрелами из миномета 16 украинских боевиков в зоне спецоперации. Об этом рассказал командир штурмовой роты 74-й бригады группировки войск «Центр» с позывным «Серб». «Расчет миномета произвел три точных выстрела, в результате которых были уничтожены две группы противника по восемь человек», — передает РИА Новости слова российского бойца. Противник понес потери в селе Песчаном, которое находится недалеко от Покровска на Донбассе. Ранее армия России вела бои южнее Покровска — в Успеновке, Новоалександровке и Котляровке. В восточной части Днепропетровской области была объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из нескольких сел.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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