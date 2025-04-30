Солдаты РФ стали на шаг ближе к полному освобождению ЛНР: карта СВО на 30 апреля

Российские войска продолжают освобождать Луганскую Народную Республику. За последние несколько суток им удалось продвинуться к селу Петровское. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. На других участках фронта тем временем идут ожесточенные бои. В частности, ВС РФ продолжают вытеснять противника из Курской области, продвигаясь к Сумам. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
Российские войска продолжают зачистку Курской области от ВСУ. Они ведут бои с разрозненными группами противника, которые остались в регионе. Силы специальных операций ВСУ пытались перебросить штурмовую группу к Гоптаровке, но были уничтожены.
По данным telegram-канала «Два Майора», противник продолжает наносить удары по тылам и мирному населению. В результате атак беспилотников на пригород Рыльска пострадали трое гражданских, повреждены три двухэтажных дома, один частный дом и здание детского сада.
Сумское направление
На Сумском направлении российские войска наступают в районе Локни, продвигаясь к Юнаковке, где проходит дорога в Курскую область. Также сообщается о штурмовых действиях российских сил в Беловодах, южнее Журавки.
Белгородское направление
На Белгородском направлении штурмовая группа ВСУ, пытавшаяся проникнуть в Демидовку, была уничтожена огнем артиллерии и дронов на украинской территории. Накануне дрон ВСУ атаковал автомобиль с пятью гражданскими, в результате чего двое погибли, трое получили ранения. Под ударами оказались Октябрьский, Отрадное, Шебекино и другие населенные пункты.
Харьковское направление
В районе населенного пункта Старица на Харьковском направлении подразделения РХБЗ нанесли удары по позициям ВСУ с применением специальных боеприпасов и дронов. При этом линия фронта остается пока без изменений, продолжаются ожесточенные бои в регионе. Накануне в Минобороны РФ сообщили, что в результате наступления бойцы группировки войск «Запад» заняли населенный пункт Дорошовка.
Луганское направление
Российские войска продвинулись в сторону села Петровское в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Таким образом, для установления полного контроля над регионом ВС РФ осталось освободить два населенных пункта.
Донецкое направление
ВС РФ продолжают давление на оборону ВСУ в направлениях Богатыря, Отрадного и Вольного Поля. Они также продвигаются в районе населенного пункта Ступочки. По данным telegram-канала «WarGonzo», бои также идут южнее Покровска — в Успеновке, Новоалександровке и Котляровке. В восточной части Днепропетровской области объявлена обязательная эвакуация семей с детьми из нескольких сел.
Запорожское направление
На Запорожском фронте идут тяжелые бои у Щербаков, Малой Токмачки и Степового, с позиционными столкновениями из-за атак дронов и артиллерии противника. Расчеты РСЗО «Град» 35-й армии уничтожили укрепленный район и живую силу ВСУ в районе Гуляйполя.
В результате удара БПЛА ВСУ по школьному автобусу в Михайловском округе пострадал ребенок 2007 года рождения, также поврежден гражданский автомобиль. В Каменке-Днепровской беспилотники ВСУ атаковали электросети, попав под удар подстанция.
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