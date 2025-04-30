30 апреля 2025

Shot: мощнейшая песчаная буря обрушилась на Египет и окрасила небо. Видео

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Песчаная буря окрасила небо Египта в оранжевый цвет
Песчаная буря окрасила небо Египта в оранжевый цвет Фото:

На северо-западе Египта песчаная буря на несколько часов погрузила город Эс-Саллум в темноту, после чего небо приобрело ярко-оранжевый оттенок. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«По данным очевидцев, песчаные массы полностью закрыли солнечный свет, создав эффект „искусственной ночи“. Затем небо окрасилось в оранжевый цвет из-за большого количества песка», — говорится в сообщении канала.

Местные власти призвали жителей избегать выхода на улицу без острой необходимости. Туристов предупреждают об опасностях для здоровья и возможных осложнениях в работе транспорта. О пострадавших от бури не сообщается.

Ранее авиакомпания AlMasria Universal Airlines объявила о сокращении почти на 30% числа рейсов между Россией и египетскими курортами — Шарм-эль-Шейхом и Хургадой с 20 мая. Решение связано с участившимися сбоями — пассажиры авиакомпании неоднократно жаловались на длительные задержки. Например, в апреле несколько рейсов из Шарм-эль-Шейха в Казань задерживались более чем на 12 часов, однако официальных комментариев о причинах инцидентов не последовало.

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На северо-западе Египта песчаная буря на несколько часов погрузила город Эс-Саллум в темноту, после чего небо приобрело ярко-оранжевый оттенок. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «По данным очевидцев, песчаные массы полностью закрыли солнечный свет, создав эффект „искусственной ночи“. Затем небо окрасилось в оранжевый цвет из-за большого количества песка», — говорится в сообщении канала. Местные власти призвали жителей избегать выхода на улицу без острой необходимости. Туристов предупреждают об опасностях для здоровья и возможных осложнениях в работе транспорта. О пострадавших от бури не сообщается. Ранее авиакомпания AlMasria Universal Airlines объявила о сокращении почти на 30% числа рейсов между Россией и египетскими курортами — Шарм-эль-Шейхом и Хургадой с 20 мая. Решение связано с участившимися сбоями — пассажиры авиакомпании неоднократно жаловались на длительные задержки. Например, в апреле несколько рейсов из Шарм-эль-Шейха в Казань задерживались более чем на 12 часов, однако официальных комментариев о причинах инцидентов не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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