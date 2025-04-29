Египетская авиакомпания сократит рейсы из РФ

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Причиной пересмотра полетной программы стала нехватка самолетов
Причиной пересмотра полетной программы стала нехватка самолетов Фото:

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines почти на треть сокращает количество рейсов из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада и обратно с 20 мая. Об этом сообщают СМИ. 

«Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines уведомила российские авиационные власти о возникших трудностях при выполнении международных рейсов. На фоне систематических задержек вылетов перевозчику пришлось пересмотреть свою полетную программу перед стартом туристического сезона для трех российских туроператоров — Coral Travel, Fun & Sun и Anex Tour», — сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Росавиации и Минтрансе. Издание отмечает, что причиной пересмотра полетной программы стала нехватка самолетов из-за вторичных санкций, а также систематические задержки рейсов, вызванные угрозами безопасности полетов.

Ранее пассажиры AlMasria Universal Airlines уже сталкивались с длительными задержками рейсов между Россией и Египтом. В частности, в апреле несколько рейсов из Шарм-эль-Шейха в Казань задерживались более чем на 12 часов, а причины подобных сбоев официально не раскрывались.

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Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines почти на треть сокращает количество рейсов из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада и обратно с 20 мая. Об этом сообщают СМИ.  «Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines уведомила российские авиационные власти о возникших трудностях при выполнении международных рейсов. На фоне систематических задержек вылетов перевозчику пришлось пересмотреть свою полетную программу перед стартом туристического сезона для трех российских туроператоров — Coral Travel, Fun & Sun и Anex Tour», — сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Росавиации и Минтрансе. Издание отмечает, что причиной пересмотра полетной программы стала нехватка самолетов из-за вторичных санкций, а также систематические задержки рейсов, вызванные угрозами безопасности полетов. Ранее пассажиры AlMasria Universal Airlines уже сталкивались с длительными задержками рейсов между Россией и Египтом. В частности, в апреле несколько рейсов из Шарм-эль-Шейха в Казань задерживались более чем на 12 часов, а причины подобных сбоев официально не раскрывались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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