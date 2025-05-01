Суд взыскал с рэпера Тимати долги за ЖКХ

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ФКР Москвы подал два иска против Тимати
ФКР Москвы подал два иска против Тимати Фото:

Мировой суд удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы о взыскании задолженности по коммунальным платежам с рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Об этом сообщили в инстанции.

«Удовлетворено», — передает РИА Новости решение суда о взыскании с Тимати долга по оплате ЖКХ. В один день 30 апреля были рассмотрены два иска, поданных фондом против Юнусова. Точная сумма долга при этом не раскрывается.

В 2024 году ФКР уже обращался в суд с исками к рэперу. Однако суд принял решения об отмене приказов о взыскании задолженности. Точные основания для таких решений не раскрываются, однако, вероятно, они связаны с вопросами оплаты коммунальных услуг, передает «Царьград».

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Мировой суд удовлетворил иск Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы о взыскании задолженности по коммунальным платежам с рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати. Об этом сообщили в инстанции. «Удовлетворено», — передает РИА Новости решение суда о взыскании с Тимати долга по оплате ЖКХ. В один день 30 апреля были рассмотрены два иска, поданных фондом против Юнусова. Точная сумма долга при этом не раскрывается. В 2024 году ФКР уже обращался в суд с исками к рэперу. Однако суд принял решения об отмене приказов о взыскании задолженности. Точные основания для таких решений не раскрываются, однако, вероятно, они связаны с вопросами оплаты коммунальных услуг, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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