Депутат призвал пожизненно обеспечить бесплатный проезд москвичке, родившей в метро

Депутат Гусев предложил сделать бесплатный проезд для родившей в метро Москвы
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По словам Гусева, московское метро является не просто средством передвижения
По словам Гусева, московское метро является не просто средством передвижения Фото:

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), выступил с инициативой предоставить бесплатный пожизненный проезд в московском метро женщине, которая родила на станции «Чистые пруды». Об этом сообщило агентство РИА Новости. 

«Девушка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Предлагаю подарить им пожизненный бесплатный проезд в московском метро», — заявил Гусев в разговоре с РИАН. Депутат также сообщил о намерении обратиться к руководителю столичного департамента транспорта Максиму Ликсутову с предложением поддержать эту инициативу.

По мнению Гусева, московское метро всегда играло более значимую роль, чем просто средство передвижения. Парламентарий выразил искренние поздравления смелой матери по случаю рождения сына. Кроме того, Гусев добавил, что намерен лично отметить думской наградой ординатора, которая принимала роды.

Ранее на станции метро «Чистые пруды» в Москве женщина родила мальчика при содействии ординатора Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского Марии Блажко. Мать и новорожденный были оперативно госпитализированы, передает «Царьград».

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Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев («Справедливая Россия — За правду»), выступил с инициативой предоставить бесплатный пожизненный проезд в московском метро женщине, которая родила на станции «Чистые пруды». Об этом сообщило агентство РИА Новости.  «Девушка родила здорового мальчика весом 3,4 килограмма. Предлагаю подарить им пожизненный бесплатный проезд в московском метро», — заявил Гусев в разговоре с РИАН. Депутат также сообщил о намерении обратиться к руководителю столичного департамента транспорта Максиму Ликсутову с предложением поддержать эту инициативу. По мнению Гусева, московское метро всегда играло более значимую роль, чем просто средство передвижения. Парламентарий выразил искренние поздравления смелой матери по случаю рождения сына. Кроме того, Гусев добавил, что намерен лично отметить думской наградой ординатора, которая принимала роды. Ранее на станции метро «Чистые пруды» в Москве женщина родила мальчика при содействии ординатора Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И. Краснопольского Марии Блажко. Мать и новорожденный были оперативно госпитализированы, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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