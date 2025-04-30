Погода в первую половину мая пермяков не балует, а значит самое время провести свободное время в кинотеатре. Что можно посмотреть всей семьей, в том числе бесплатно, — в обзоре URA.RU.
Пермская синематека
Пермская синематека подготовила обширную программу, посвященную 80-летию Победы. Спецпоказы, экскурсии и дискуссии будут проходить до конца мая. Так, 3 мая состоится бесплатный показ фильма «Судьба человека» (12+) по одноименному рассказу Михаила Шолохова. В День Победы здесь также бесплатно покажут ленту «Баллада о солдате» (12+).
«Денискины рассказы» (6+)
Семейная лента «Денискины рассказы» расскажет историю из 50-х годов 20 века. Мальчик Денис с семьей летом уезжает из Москвы в деревню. Он вступает в местную банду мальчишек, дружит с девочкой Леной, ходит на лодочную станцию и очень много озорничает. Конечно же этим летом он влюбляется.
Фильм идет в «Кристалле», СинемаПарке, Мягком кинотеатре и Киномаксе.
«Легенды наших предков» (12+)
Семейное приключенческое фентези «Легенды наших предков» рассказывает о журналисте, который оказывается в затерянном в тайге селении, где слышит старинное предание о владыке леса. Вернувшись домой, он начинает видеть и слышать этого древнего духа, который просит спасти исчезающих фантастических созданий. Вместе с дочерью он отправляется в края, почти не тронутые цивилизацией.
Фильм идет в «Кристалле», СинемаПарке, Мягком кинотеатре.
«Очи» (12+)
«Очи» — еще одно фентези, но уже от американских создателей. Девочка Юраи?я родилась на гористом острове посреди океана. Здесь в дремучих лесах водится много диких зверей?, но самыми опасными считаются загадочные существа очи. Юраи?я находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется наи?ти общии? язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.
Фильм идет в СинемаПарке, Мягком кинотеатре, Киномаксе и Синема 5 iMall Эспланада.
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