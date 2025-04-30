30 апреля 2025

Курганские сотрудники ГАИ запустили акцию «Бессмертный автополк». Видео

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Курганские сотрудники ГАИ участвуют в патриотической акции «Бессмертный автополк»
Курганские сотрудники ГАИ участвуют в патриотической акции «Бессмертный автополк» Фото:
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Сотрудники Госавтоинспекции Курганской области украсили свои служебные и личные автомобили портретами участников Великой Отечественной войны. Акция проводится в рамках Всероссийского проекта «Бессмертный автополк», который стартует с 1 мая. Об этом сообщили представители регионального управления ГАИ.

«Таким образом мы решили почтить память участников Великой Отечественной войны. На служебные и личные автомобили разместили фотографии тех, кто сражался за свободу и независимость страны», — отметили полицейские.

Также инспекторы дорожно-патрульной службы разместили на автомобилях портреты погибших родственников, не вернувшихся со специальной военной операции. Организаторы акции подчеркивают, что подобные инициативы помогают сохранить память о героях и передать потомкам уважительное отношение к истории страны.

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Сотрудники Госавтоинспекции Курганской области украсили свои служебные и личные автомобили портретами участников Великой Отечественной войны. Акция проводится в рамках Всероссийского проекта «Бессмертный автополк», который стартует с 1 мая. Об этом сообщили представители регионального управления ГАИ. «Таким образом мы решили почтить память участников Великой Отечественной войны. На служебные и личные автомобили разместили фотографии тех, кто сражался за свободу и независимость страны», — отметили полицейские. Также инспекторы дорожно-патрульной службы разместили на автомобилях портреты погибших родственников, не вернувшихся со специальной военной операции. Организаторы акции подчеркивают, что подобные инициативы помогают сохранить память о героях и передать потомкам уважительное отношение к истории страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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