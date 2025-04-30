Сотрудники Госавтоинспекции Курганской области украсили свои служебные и личные автомобили портретами участников Великой Отечественной войны. Акция проводится в рамках Всероссийского проекта «Бессмертный автополк», который стартует с 1 мая. Об этом сообщили представители регионального управления ГАИ.
«Таким образом мы решили почтить память участников Великой Отечественной войны. На служебные и личные автомобили разместили фотографии тех, кто сражался за свободу и независимость страны», — отметили полицейские.
Также инспекторы дорожно-патрульной службы разместили на автомобилях портреты погибших родственников, не вернувшихся со специальной военной операции. Организаторы акции подчеркивают, что подобные инициативы помогают сохранить память о героях и передать потомкам уважительное отношение к истории страны.
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