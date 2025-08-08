08 августа 2025

Авиакомпания отменила рейсы из Кургана в Сочи

Улететь из Кургана в Сочи пассажиры не смогут 23 и 30 сентября
Улететь из Кургана в Сочи пассажиры не смогут 23 и 30 сентября

Авиарейсы из Кургана в Сочи и обратно, которые были запланированы в сентябре, отменила авиакомпания «Икар». Об этом сообщается на сайте курганского аэропорта.

«Авиакомпания „Икар“ отменила рейсы 23 и 30 сентября по маршруту „Курган — Сочи — Курган“, — указано в объявлении на сайте курганского аэропорта. Причины отмены рейсов не названы.

Ранее сообщалось о задержке рейсов из-за позднего прибытия самолетов и временного закрытия воздушного пространства после атак дронов на Сочи. Пассажирам рекомендовали следить за изменениями на официальных ресурсах аэропорта.

