В больницах после взрыва в Стерлитамаке находится 31 пострадавший

В больницах после происшествия в Стерлитамаке остаются 31 человек, из которых 14 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения РФ.

«В больницах после происшествия в Стерлитамаке находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения Российской Федерации держит на личном контроле все вопросы, связанные с организацией и оказанием медицинской помощи пострадавшим», — приводит слова Минздрава ТАСС.

Ранее сообщалось о взрыве газовоздушной смеси на производственной площадке «Каустик» предприятия «Башкирская содовая компания». Следственные органы проводят проверку по факту происшествия, создан оперативный штаб и ведется мониторинг состояния воздуха.

