Тест о фильме «Доживем до понедельника»: хорошо ли вы помните культовую картину про школу

11 августа 1969 года на экраны вышел фильм режиссера Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Это история о трех днях из жизни учеников девятого класса, а также их учителей московской школы. За это время герои сталкиваются в различных конфликтах и делают непростой выбор. Роли в фильме исполнили Вячеслав Тихонов, Ирина Печерникова, Нина Меньшикова, Игорь Старыгин, Ольга Остроумова. Фильм завоевал Золотой приз Московского международного кинофестиваля, а позже был отмечен Госпремией. URA.RU подготовило тест на знание сюжета этого легендарного фильма.
