Аэропорт Сочи в разгар выходных внезапно закрылся

Авиагавань временно не отправляет и не принимает рейсы из-за введенных ограничений
Авиагавань временно не отправляет и не принимает рейсы из-за введенных ограничений
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Аэропорт Сочи временно перестал принимать и отправлять самолеты вечером 9 августа. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения на работу авиагавани были введены из-за вопросов безопасности.

«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — рассказал представитель Росавиации в telegram-канале.

Информацию о временном закрытии также опубликовала пресс-служба аэропорта. По словам представителей, все службы будут готовы продолжить работу после снятия ограничений. Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют своих пассажиров.

Ранее аэропорт Сочи уже приостанавливал работу в рамках режима «Ковер», когда ограничения были введены сразу в восьми аэропортах южных регионов России по соображениям безопасности. Тогда воздушная гавань Сочи также временно прекращала прием и отправку рейсов, а сроки возобновления работы других аэропортов оставались неуточненными.

