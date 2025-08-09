Аэропорт Сочи в разгар выходных внезапно закрылся

Аэропорт Сочи временно перестал принимать и отправлять самолеты вечером 9 августа. По словам представителя Росавиации Артема Кореняко, ограничения на работу авиагавани были введены из-за вопросов безопасности.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — рассказал представитель Росавиации в telegram-канале.
Информацию о временном закрытии также опубликовала пресс-служба аэропорта. По словам представителей, все службы будут готовы продолжить работу после снятия ограничений. Обо всех изменениях в расписании авиакомпании проинформируют своих пассажиров.
Ранее аэропорт Сочи уже приостанавливал работу в рамках режима «Ковер», когда ограничения были введены сразу в восьми аэропортах южных регионов России по соображениям безопасности. Тогда воздушная гавань Сочи также временно прекращала прием и отправку рейсов, а сроки возобновления работы других аэропортов оставались неуточненными.
