«Аэрофлот» предупредил об изменениях в рейсах в Геленджик и Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Аэрофлот» вносит вынужденные изменения в расписание полетов в Сочи и Геленджик
«Аэрофлот» вносит вынужденные изменения в расписание полетов в Сочи и Геленджик Фото:

«Аэрофлот» вынужден скорректировать расписание рейсов в Сочи и Геленджик из-за временных ограничений, введенных 8 и 9 августа в аэропортах этих курортов. Официальное заявление авиакомпании опубликовано в Telegram.

«„Аэрофлот“ осуществляет вынужденные корректировки расписания... В том числе путем отмены отдельных рейсов», — говорится в заявлении. Пассажиры смогут вернуть билеты или перебронировать рейс. 

«Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета», — отметили в авиакомпании. Сейчас контакт-центр «Аэрофлота» работает в усиленном режиме, с пассажирами на местах также проводится взаимодействие. Пассажиры, чьи рейсы задержаны, обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.

Ранее в аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщили в Росавиации. Такое решение связано с обеспечением безопасности полетов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Аэрофлот» вынужден скорректировать расписание рейсов в Сочи и Геленджик из-за временных ограничений, введенных 8 и 9 августа в аэропортах этих курортов. Официальное заявление авиакомпании опубликовано в Telegram. «„Аэрофлот“ осуществляет вынужденные корректировки расписания... В том числе путем отмены отдельных рейсов», — говорится в заявлении. Пассажиры смогут вернуть билеты или перебронировать рейс.  «Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета», — отметили в авиакомпании. Сейчас контакт-центр «Аэрофлота» работает в усиленном режиме, с пассажирами на местах также проводится взаимодействие. Пассажиры, чьи рейсы задержаны, обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Ранее в аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщили в Росавиации. Такое решение связано с обеспечением безопасности полетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...