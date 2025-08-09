«Аэрофлот» предупредил об изменениях в рейсах в Геленджик и Сочи

«Аэрофлот» вынужден скорректировать расписание рейсов в Сочи и Геленджик из-за временных ограничений, введенных 8 и 9 августа в аэропортах этих курортов. Официальное заявление авиакомпании опубликовано в Telegram.
«„Аэрофлот“ осуществляет вынужденные корректировки расписания... В том числе путем отмены отдельных рейсов», — говорится в заявлении. Пассажиры смогут вернуть билеты или перебронировать рейс.
«Просим пассажиров следить за онлайн-табло аэропортов вылета», — отметили в авиакомпании. Сейчас контакт-центр «Аэрофлота» работает в усиленном режиме, с пассажирами на местах также проводится взаимодействие. Пассажиры, чьи рейсы задержаны, обслуживаются в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ.
Ранее в аэропортах Сочи и Геленджика ввели ограничения на взлет и посадку самолетов, сообщили в Росавиации. Такое решение связано с обеспечением безопасности полетов.
