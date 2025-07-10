Ждать ли второй сезон сериала «Сестры»: отвечает режиссер

Популярная мелодрама «Сестры» на канале «Россия 1» с каждой новой серией привлекает все больше зрителей. История о том, как две близняшки волею судеб меняются местами захватывает с первой серии, затягивая зрителей в круговорот интриг. Уже в четверг, 10 июля, выйдут последние две серии. URA.RU узнало у режиссера нашумевшего хита, ждать ли второй сезон «Сестер».
Когда выйдет продолжение «Сестер»
По словам режиссера сериала Егора Баринова, сейчас на телеканале «Россия 1» еще не решили, продолжать ли сериал о сестрах-близнецах. Все зависит от двух главных факторов. И первый из них — интерес зрителей.
«Пока решения никакого нет. Все зависит от канала и от желания зрителя, поэтому пока ничего неизвестно», — заявил Егор Баринов.
Но даже если фанаты будут ждать продолжения, его может не случиться, если сценаристы не смогут придумать интересного развития истории. В опыте режиссера уже были такие проекты.
«У меня неплохо прошел сериал „Между нами глубокое море“, и даже был заказ на второй сезон. Но затем приняли решение, что не надо его снимать», — рассказал Егор Баринов. «Тут вопрос в том, тянет ли сама история на второй сезон. Если авторы предложат что-то интересное на продолжение и зрительская аудитория будет заинтересована в этом, то конечно будет второй сезон».
Сам Егор Баринов не против вернуться к проекту и снять продолжение «Сестер». По словам режиссера, продолжение всегда проще снимать, особенно если актеры отлично чувствуют себя вместе на площадке.
«Конечно, я бы снял продолжение. Уже артисты наработанные, места известные, второй сезон всегда удобно снимать. Поэтому я — с удовольствием», — отметил Егор Баринов.
Чего ждать от нового сезона сериала «Сестры»
Вероятно, во втором сезоне сестры продолжат знакомиться с незнакомым им бытом чужой страны. Напомним, что в Москве Алиса все глубже погружается в роль сестры, сомневаясь, что хочет возвращаться в Турцию. Ей даже предлагают прийти на прослушивание в Академию искусств — так что девушку может ждать карьера звезды на родине.
Тем временем Соня намерена надолго остаться в Турции: у девушки завязываются отношения с молодым археологом Реджепом, который пострадал в землетрясении. Однако чем же закончится первый сезон и к чему готовиться в следующем фанаты узнают лишь вечером 10 июля.
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