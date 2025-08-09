Подорвавшийся в Сирии генерал Галимуллин получил приговор в России

Генерал-майор Минобороны РФ Анвар Галимуллин, который воевал в Сирии, получил там ранение от взрыва фугаса и отстаивал интересы России, получил условный срок за растрату и служебный подлог. Офицер был признан виновным военным судом Москвы. Ранее Галимуллин руководил Еланским учебным центром ЦВО (Свердловская область).
«Назначить Галимуллину Анвару Фауизовичу наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей и испытательным сроком 3 года. Срок наказания [в отношении осужденного] считать условным», — сообщает ТАСС со ссылкой на приговор суда.
Кроме Галимуллина, по этому же делу был осужден полковник запаса Юрий Убогий, который получил 1,5 года условно. Оба офицера на два года лишены права занимать руководящие должности и находятся под подпиской о невыезде. Известно, что Галимуллин отстаивал интересы России в ЦАР.
Ранее URA.RU сообщало, что генерал-майор Анвар Галимуллин, руководитель Еланского учебного центра Центрального военного округа, воевал в Сирии, где отстаивал интересы России. В ходе боевых действий он подорвался на фугасе и получил контузию, после чего проходил лечение в московском госпитале. Несмотря на серьезное ранение, он обещал, что продолжит службу в учебном центре в Елани.
