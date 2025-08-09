Какие праздники отмечают 10 августа 2025: что можно и нельзя делать в этот день

В воскресенье, 10 августа 2025, празднуют день львов, видеоблогеров, попутного ветра и экологического топлива. В России свой профессиональный праздник отмечают строители и спортсмены. Верующие чтят память Смоленской иконы Божией Матери, а в народе — Прохоры–Пармены. 9 августа родились Анри Нестле, Анатолий Собчак, Вениамин Смехов, Александр Адабашьян, Антонио Бандерас и Кайли Дженнер. Подробнее о праздниках и традициях этого дня — в материале URA.RU.
Международные праздники 10 августа 2025
Международный день биодизеля
Международный день биодизеля отмечается ежегодно 10 августа в память о первом запуске двигателя на экологически чистом топливе. В этот день в 1893 году в немецком Аугсбурге Рудольф Дизель продемонстрировал работу своего изобретения на арахисовом масле. Это событие стало началом применения биодизеля и напоминанием о том, что возобновляемые источники энергии могут быть альтернативой нефти.
Биодизель получают из растительных масел (рапсового, соевого, пальмового, кокосового), животных жиров, отработанных масел и даже отходов пивоварения или кофейной гущи. В Европе чаще используют рапс, в США и Африке — сою, в Азии — пальму и кокос, а перспективным сырьем считаются водоросли.
Топливо имеет ряд преимуществ:
- снижает выбросы углекислого газа и практически не содержит серы;
- разлагается в почве и воде за месяц, не нанося вреда живой природе;
- обладает хорошими смазочными свойствами, продлевая срок службы двигателей;
- может смешиваться с обычным дизельным топливом, облегчая переход на «зеленую» энергетику.
Биодизель часто производят из уже использованных масел и жиров, уменьшая количество мусора. Есть и минусы: топливо плохо хранится, теряет эффективность в мороз, а его производство из сельхозкультур требует больших площадей.
Сегодня биодизель в чистом виде и в смесях в транспорте применяется по всему миру. В Евросоюзе его промышленное производство началось в 1992 году, а к началу 2000-х работали сотни заводов. В 48 странах, включая США, Бразилию, Японию, Китай и Индию, биотопливо закреплено в национальных программах энергетики. В России пока нет единой госпрограммы, но развиваются региональные проекты и строятся заводы.
Всемирный день льва
Всемирный день льва отмечается ежегодно 10 августа и посвящен защите одного из самых величественных хищников планеты. Праздник призван привлечь внимание к проблемам сохранения львов, численность которых в дикой природе стремительно сокращается из-за утраты среды обитания, браконьерства, конфликтов с людьми и уменьшения кормовой базы.
Первое официальное мероприятие в честь этого дня прошло в 2013 году. С тех пор по всему миру проходят акции, выставки и культурные события, а природоохранные организации используют эту дату для привлечения средств и информирования о важности охраны львов.
Социальные сети стали мощным инструментом популяризации праздника: зоозащитники и любители дикой природы делятся фотографиями, фактами и видеоматериалами, а также проводят онлайн-челленджи и благотворительные сборы.
Особенно ярко День льва проходит в национальных парках и заповедниках Африки, где животные находятся под охраной человека. Среди известных мест — Маасаи-Мара (Кения), Sabi Sand Game Reserve, Timbavati и Kariega (ЮАР), Hwange (Зимбабве) и Линьянти (Ботсвана).
Лев, несмотря на статус грозного хищника, сегодня нуждается в защите. Интересно, что рык этого животного слышен на расстоянии до 8 километров, но в будущем его голос может затихнуть, если человечество не сохранит популяцию царя зверей.
Международный день видеоблогера
Международный день видеоблогера отмечается 10 августа и посвящен людям, которые делятся с миром своей жизнью, мыслями и опытом через видеоролики. Этот праздник, известный как International Vlogging Day, проводится с 2018 года по инициативе организаторов британского фестиваля Summer in the City, который с 2009 года объединяет создателей и поклонников онлайн-видео.
Влогинг — это формат, в котором автор рассказывает о событиях, путешествиях, хобби или личных впечатлениях с помощью видео. Популярными темами остаются жизнь за границей, посещение мероприятий, обзоры покупок, кулинария и путешествия. Одним из первых влогеров считают американца Адама Контраса, чей блог стал самым продолжительным в мире по версии Книги рекордов Гиннесса.
День попутного ветра
День попутного ветра отмечается 10 августа, он посвящен одной из самых романтичных сил природы — ветру, который веками помогал мореплавателям бороздить моря и океаны. В эпоху Великих географических открытий от него зависели успех плаваний, а с развитием парусного спорта пожелание «попутного ветра» стало символом удачного пути и легкого достижения цели.
Еще древние греки верили, что ветрами управляют божества — Эвр, Борей, Зефир и Нот. Перед морскими походами их задабривали молитвами и жертвами, чтобы путешествие прошло благополучно.
Сегодня этот день особенно любим яхтсменами, виндсерферами и всеми, кто увлечен морскими приключениями. В августе проходят регаты, благотворительные акции, аукционы и праздничные мероприятия в яхт-клубах.
В России парусный спорт имеет более чем 300-летнюю историю. Его основателем считают Петра I, который привез из Голландии моду на прогулки под парусом. При Николае I появился Императорский Санкт-Петербургский яхт-клуб, организовавший в 1847 году первые гонки в Финском заливе.
Российский праздник 10 августа 2025
День строителя
Во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают строители России, Беларуси, Украины, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Идея праздника принадлежит Никите Хрущеву, впечатленному стройкой Жигулевской ГЭС.
Впервые он прошел 12 августа 1956 года, а учрежден был годом ранее Указом Президиума Верховного Совета СССР. Уже в первый год отмечания в честь строителей выпустили почтовые марки. С 2011 года День строителя имеет статус федерального праздника в России.
Профессия строителя всегда была ключевой: от ее представителей зависит развитие городов и сел, возведение жилья, школ, больниц, театров, музеев, промышленных и транспортных объектов. День строителя стал праздником сразу для многих профессий — от инженеров и архитекторов до подрядчиков и студентов вузов.
Традиции, сложившиеся в середине прошлого века, живы и сегодня. В этот день торжественно открывают новые объекты, награждают лучших специалистов и чествуют ветеранов. Проводятся концерты, выставки, встречи, а также обряды посвящения в профессию для молодых работников.
День гиревого спорта
В честь старейшего вида силового спорта ежегодно 10 августа отмечается День гиревого спорта. Гиря — спортивный снаряд, придуманный на Руси и ставший символом силы и выносливости. Ее история уходит в глубину веков: тяжести с ручкой использовали русские пушкари для зарядки орудий, а позднее — богатырские забавы и тренировки атлетов.
В XIX–XX веках с гирями работали легендарные силачи: Александр Засс, Петр Крылов, Евгений Сандов, Иван Поддубный, Иван Заикин. Они поражали публику цирков и арен невероятными рекордами — от подъема тяжестей до силовой борьбы. Так, Сандов в 1894 году поднял одной рукой штангу весом 122 кг, внутри шаров которой сидели люди, а Никандр Вахтуров метнул 32-килограммовую гирю через товарный вагон.
10 августа 1885 года в Санкт-Петербурге появился «Клуб любительской атлетики» — важная веха в развитии гиревого спорта. Первые любительские соревнования начались в 1940-х, единые правила утвердили в 1962-м, а официальный статус дисциплина получила в 1985 году. Через два года была создана Всесоюзная федерация.
Современные рекордсмены продолжают традиции старой школы. Сергей Рачинский, например, в 2013 году поднял 16-килограммовую гирю 1557 раз за час, попав в Книгу рекордов Гиннесса.
Православный праздник 10 августа 2025
Празднование в честь Смоленской иконы Божией Матери
День памяти Смоленской иконы отмечается 10 августа. В храмах совершается Божественная литургия, проходят крестные ходы, в том числе традиционное паломничество по маршруту Витебск — Смоленск.
Смоленская икона Божией Матери «Одигитрия» — одна из самых почитаемых святынь Руси. Ее название с греческого переводится как «Путеводительница». Образ относится к древнему иконописному типу, прославляющему явление миру Христа в виде Божественного Младенца, которого Богородица указывает рукой как единственный путь к спасению.
По преданию, святыню написал евангелист Лука. В 1046 году византийский император Константин IX Мономах подарил икону своей дочери Анне, выходившей замуж за князя Всеволода Ярославича. Сын Всеволода, Владимир Мономах, перенес ее из Чернигова в Смоленск, где она была помещена в Успенский собор и стала небесной защитницей города.
Первое известное чудо связано с событиями 1239 года, когда войска хана Батыя осадили Смоленск. Горожане молились Богородице, и, как повествует предание, воин Меркурий, ведомый святым гласом, проник в стан врагов и одержал победу над их сильнейшим бойцом, ценой своей жизни спасая город.
Судьба иконы: в 1395 году она была увезена в Литву, затем в 1398-м оказалась в Москве как приданое княжеской невесты. В 1456 году, по просьбе смолян, святыню вернули в Успенский собор. Позже, в 1525 году, в честь освобождения от литовского владычества был создан точный список и перенесен в Новодевичий монастырь, что стало началом ежегодного празднования.
Оригинал иконы исчез во время немецкой оккупации в 1943 году, и его судьба остается неизвестной. Однако для верующих Смоленская икона по-прежнему символизирует заступничество Богородицы и духовное единство православных.
Народный праздник 10 августа 2025
Прохоры–Пармены
10 августа православная церковь вспоминает апостолов от семидесяти Прохора и Пармена, входивших в число семи диаконов, избранных по решению двенадцати апостолов для помощи в бытовых делах общины — приготовлении пищи, раздаче милостыни и заботе о нуждающихся. Это позволяло самим апостолам сосредоточиться на проповеди Евангелия.
Прохор был спутником апостола Петра, позже стал епископом Никомедии и принял мученическую смерть в Антиохии. О Пармене известно, что он усердно служил апостолам, а по одной из версий — проповедовал в Македонии и погиб за веру при императоре Траяне.
Праздник был также днем почитания кузнецов — людей сильных, умелых и наделенных, по поверьям, особой силой. Их умение подчинять огонь и металл приравнивали к магии, а жилища и кузницы нередко стояли на отшибе — и ради безопасности, и из-за ореола таинственности.
В народе этот день считался неблагоприятным для торговли и обмена: «Прохоры-Пармены — не затевай мены», иначе покупка или обмен быстро обернется потерей. Вместо сделок крестьяне занимались хозяйством — выкапывали луковицы тюльпанов, снимали спелые груши, начинали копать молодой картофель, если ботва уже вянула.
По погодным приметам, утренняя роса и высокие облака обещали солнечный день, а ненастье, начавшееся на Прохора, могло затянуться надолго.
Что можно и нельзя делать 10 августа
Что считалось благоприятным
Работать в саду и огороде — по примете это сулит богатый урожай. Выкапывать луковицы тюльпанов для хранения до весны.
Отправиться в лес за грибами и ягодами, поддерживая добрый настрой — это принесет удачу в поисках. Снимать с деревьев первые груши и угощаться ими для душевного равновесия.
Сохранять спокойное и позитивное настроение, избегать жалоб на судьбу. Обратить внимание на сны, приснившиеся накануне, — они считаются вещими.
Чего нельзя было делать
Заключать сделки, покупать или продавать — по поверью, это грозит финансовыми потерями на весь год. Отдавать деньги или имущество — считалось, что вместе с ними уходит материальное благополучие. Хвастаться успехами и доходами — это, по примете, отпугивает удачу и привлекает зависть.
Работать на улице — в это время часто бывают грозы, и верили, что молния может поразить трудящегося. Заниматься рукоделием и незавершенными делами, если их можно отложить. Есть каши — вместо них в этот день готовили картофель.
Отправляться в лес с плохим настроением — раздраженный грибник, по поверью, вернется с пустой корзиной. Есть первую собранную ягоду — ее нужно отдать другому, чтобы привлечь удачу и хороший урожай.
Играть свадьбу или обручаться. День считался неблагоприятным для брака, сулившим скорое расставание.
Знаменитости, родившиеся 10 августа
- Антон Лосенко (1737–1773) — русский живописец, рисовальщик и педагог. Центральный представитель классицистической школы второй половины XVIII века, основоположник традиции исторической живописи.
- Анри Нестле (1814–1980) — немецко-швейцарский фармацевт, предприниматель, основатель компании «Nestle».
- Сергей Сазонов (1860–1927) — российский государственный деятель, Министр иностранных дел Российской империи в 1910–1916 годы.
- Александр Глазунов (1865–1936) — российский и советский композитор, дирижер, профессор Санкт-Петербургской консерватории, до 1928 — ее директор.
- Александр Дранков (1879–1949) — русский кинопродюсер, оператор, режиссер и фотограф, один из пионеров российского кинематографа.
- Кларенс Джон Лафлин (1905–1985) — американский фотограф, наиболее известный своими сюрреалистическими работами.
- Лео Фендер (1909–1991) — американский изобретатель. Гитары, бас-гитары и усилители его конструкции с 1950-х годов применяются в популярной музыке.
- Жоржи Амаду (1912–2001) — один из наиболее известных бразильских профессиональных писателей. Журналист, общественный и политический деятель.
- Жан-Франсуа Лиотар (1924-1998) — французский философ-постструктуралист и теоретик литературы.
- Анатолий Собчак (1937–1991) — советский и российский государственный и политический деятель, ученый-правовед. Мэр Санкт-Петербурга в 1991–1996 годы. Один из создателей проекта Конституции Российской Федерации.
- Олег Стриженов (1929–2025) — советский и российский актер театра и кино.
- Вениамин Смехов (род. 1940) — советский и российский актер театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссер телеспектаклей и документального кино.
- Александр Адабашьян (род. 1945) — советский и российский кинодраматург, художник-постановщик, актер, кинорежиссер.
- Антонио Бандерас (род. 1960) — испанский актер кино, телевидения, мюзиклов и озвучивания, кинорежиссер.
- Лука Гуаданьино (род. 1971) — итальянский кинорежиссер, продюсер и сценарист. Его фильмы характеризуются эмоциональной сложностью, чувственностью и роскошными визуальными эффектами.
- Кайли Дженнер (род. 1997) — американская модель, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» с 2007 года, основательница компании Kylie Cosmetics.
