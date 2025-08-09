Корабль Crew Dragon с космонавтом Песковым вернулся на Землю

Корабль Crew Dragon, на борту которого находится российский космонавт Кирилл Песков, 9 августа вернулся на Землю. Об этом сообщает Роскосмос.
Корабль приводнился у берегов Калифорнии в Тихом океане, сообщает NASA. Вместе с Песковым из космоса вернулись астронавты Энн МакКлейн и Николь Айерс и японский астронавт Такуя Ониси.
«Экипажу предстоит адаптироваться к земным условиям. Сначала им проведут расширенный медосмотр, потом начнется реабилитация — ЛФК, массаж, плавание и гимнастика в бассейне», — передает Роскосмос в telegram-канале.
Кирилл Песков после первичной реабилитации в США вернется в Россию. Здесь он завершит восстановление. Российский космонавт работал на МКС с марта 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.