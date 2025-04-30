Блокбастер о Брестской крепости и комедия с Кологривым: что смотреть в ХМАО на майские праздники

В кинотеатрах Югры стартуют сразу несколько громких премьер. Среди них как отечественные, так и зарубежные ленты. Подробнее — в подборке URA.RU.
В списках не значился
Фильм рассказывает о начале Великой Отечественной войны. В центре сюжета молодой лейтенант Коля Плужников, который получил назначение на постоянное место службы — в Брестскую крепость. Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Главные роли в картине сыграли Владислав Миллер и Владимир Машков.
Сокровища гномов
Семейная комедия с Никитой Кологривым про авантюриста Рому, который от отчаяния и в надежде расплатиться с долгами решается на обман. Он вписывает себя в завещание одинокого соседа по даче. Но вместе с домом и участком герой получает в наследство четырех живых гномов.
Каруза
Лента о собаке с одноименной кличкой, которая спасла 16 жителей блокадного Ленинграда. В центре сюжета голодающая семья Мити. Чтобы спасти хозяев, собака отправляется через минное поле за добычей. А через некоторое время вместе с ней за припасами начинает ходить и сам Митя. Кино основано на реальной истории.
Зловещие мертвецы: Некрономикон
Индонезийский хоррор о группе молодых людей, которые решаются исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Но в какой-то момент они находят артефакт, который высвобождает силы зла.
Серфер
Триллер с Николасом Кейджем. Главный герой возвращается в родной австралийский город на побережье. Вместе с сыном он отправляется поплавать на досках, но сталкивается с жестокой с бандой серферов.
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