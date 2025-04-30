30 апреля 2025

Блокбастер о Брестской крепости и комедия с Кологривым: что смотреть в ХМАО на майские праздники

В ХМАО на майские праздники покажут военную драму «В списках не значился»
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В кинотеатрах ХМАО показывают военные фильмы на майские праздники
В кинотеатрах ХМАО показывают военные фильмы на майские праздники Фото:

В кинотеатрах Югры стартуют сразу несколько громких премьер. Среди них как отечественные, так и зарубежные ленты. Подробнее — в подборке URA.RU.

В списках не значился

Фильм рассказывает о начале Великой Отечественной войны. В центре сюжета молодой лейтенант Коля Плужников, который получил назначение на постоянное место службы — в Брестскую крепость. Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Главные роли в картине сыграли Владислав Миллер и Владимир Машков.

Сокровища гномов

Семейная комедия с Никитой Кологривым про авантюриста Рому, который от отчаяния и в надежде расплатиться с долгами решается на обман. Он вписывает себя в завещание одинокого соседа по даче. Но вместе с домом и участком герой получает в наследство четырех живых гномов.

Каруза

Лента о собаке с одноименной кличкой, которая спасла 16 жителей блокадного Ленинграда. В центре сюжета голодающая семья Мити. Чтобы спасти хозяев, собака отправляется через минное поле за добычей. А через некоторое время вместе с ней за припасами начинает ходить и сам Митя. Кино основано на реальной истории.

Зловещие мертвецы: Некрономикон

Индонезийский хоррор о группе молодых людей, которые решаются исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Но в какой-то момент они находят артефакт, который высвобождает силы зла.

Серфер

Триллер с Николасом Кейджем. Главный герой возвращается в родной австралийский город на побережье. Вместе с сыном он отправляется поплавать на досках, но сталкивается с жестокой с бандой серферов.

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В кинотеатрах Югры стартуют сразу несколько громких премьер. Среди них как отечественные, так и зарубежные ленты. Подробнее — в подборке URA.RU. В списках не значился Фильм рассказывает о начале Великой Отечественной войны. В центре сюжета молодой лейтенант Коля Плужников, который получил назначение на постоянное место службы — в Брестскую крепость. Солдата не успевают зачислить в личный состав военнослужащих, а в четыре утра раздаются артиллерийские разрывы — началась война. Главные роли в картине сыграли Владислав Миллер и Владимир Машков. Сокровища гномов Семейная комедия с Никитой Кологривым про авантюриста Рому, который от отчаяния и в надежде расплатиться с долгами решается на обман. Он вписывает себя в завещание одинокого соседа по даче. Но вместе с домом и участком герой получает в наследство четырех живых гномов. Каруза Лента о собаке с одноименной кличкой, которая спасла 16 жителей блокадного Ленинграда. В центре сюжета голодающая семья Мити. Чтобы спасти хозяев, собака отправляется через минное поле за добычей. А через некоторое время вместе с ней за припасами начинает ходить и сам Митя. Кино основано на реальной истории. Зловещие мертвецы: Некрономикон Индонезийский хоррор о группе молодых людей, которые решаются исследовать большую виллу, принадлежавшую известному коллекционеру. Но в какой-то момент они находят артефакт, который высвобождает силы зла. Серфер Триллер с Николасом Кейджем. Главный герой возвращается в родной австралийский город на побережье. Вместе с сыном он отправляется поплавать на досках, но сталкивается с жестокой с бандой серферов.
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