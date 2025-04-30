30 апреля 2025

Четыре человека погибли в лобовом ДТП в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина от удала загорелась
Машина от удала загорелась Фото:

Четыре человека погибли в лобовом ДТП на 107-м километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск в Челябинской области вечером 30 апреля. Трое из них скончались в машине, которая от удара загорелась, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«ДТП произошло 30 апреля в 21:30 на 107-м километре автодороги Южноуральск–Магнитогорск. Погибли четыре человека», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По предварительным данным, 35-летний водитель на Kia Ceed двигался в сторону Магнитогорска и неожиданно выехал на встречку. Причина маневра не установлена. На встречной полосе он столкнулся с Honda Freed под управлением 42-летнего мужчины.

От удара машина Kia Ceed улетела в кювет, опрокинулась и загорелась. Погибли находившиеся в машине водитель и двое пассажиров 53-х и 36-ти лет. Погиб также водитель Honda Freed. Обстоятельства ДТП устанавливаются, рассказал Михаил Селезнев, командир роты областного полка ДПС Госавтоинспекции Челябинской области.

Водитель второй иномарки погиб на месте
Водитель второй иномарки погиб на месте
Фото:

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Четыре человека погибли в лобовом ДТП на 107-м километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск в Челябинской области вечером 30 апреля. Трое из них скончались в машине, которая от удара загорелась, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «ДТП произошло 30 апреля в 21:30 на 107-м километре автодороги Южноуральск–Магнитогорск. Погибли четыре человека», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, 35-летний водитель на Kia Ceed двигался в сторону Магнитогорска и неожиданно выехал на встречку. Причина маневра не установлена. На встречной полосе он столкнулся с Honda Freed под управлением 42-летнего мужчины. От удара машина Kia Ceed улетела в кювет, опрокинулась и загорелась. Погибли находившиеся в машине водитель и двое пассажиров 53-х и 36-ти лет. Погиб также водитель Honda Freed. Обстоятельства ДТП устанавливаются, рассказал Михаил Селезнев, командир роты областного полка ДПС Госавтоинспекции Челябинской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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