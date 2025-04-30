Четыре человека погибли в лобовом ДТП на 107-м километре автодороги Южноуральск-Магнитогорск в Челябинской области вечером 30 апреля. Трое из них скончались в машине, которая от удара загорелась, сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«ДТП произошло 30 апреля в 21:30 на 107-м километре автодороги Южноуральск–Магнитогорск. Погибли четыре человека», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По предварительным данным, 35-летний водитель на Kia Ceed двигался в сторону Магнитогорска и неожиданно выехал на встречку. Причина маневра не установлена. На встречной полосе он столкнулся с Honda Freed под управлением 42-летнего мужчины.
От удара машина Kia Ceed улетела в кювет, опрокинулась и загорелась. Погибли находившиеся в машине водитель и двое пассажиров 53-х и 36-ти лет. Погиб также водитель Honda Freed. Обстоятельства ДТП устанавливаются, рассказал Михаил Селезнев, командир роты областного полка ДПС Госавтоинспекции Челябинской области.
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