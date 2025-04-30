30 апреля 2025

Президент Путин присвоил звание Героя Труда челябинскому физику Юрию Дикову

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России отметил трудовые заслуги физика из Снежинска
Президент России отметил трудовые заслуги физика из Снежинска Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда физику из Снежинска Челябинской области Юрию Дикову. Об этом говорится в соответствующем указе.

«За особые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Дикову Юрию Николаевичу, заместителю научного руководителя федерального государственного унитарного предприятия „Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина“, Челябинская область», — говорится в указе. Текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов.

Юрий Диков родился в 1937 году в Баку. Является специалистом в области ядерной физики, имеет ученую степень доктора физико-математических наук, Заслуженный деятель науки РФ. Был отмечен премией Правительства РФ в области науки и техники.

После окончания института в 1960 году поступил на работу в НИИ-1011 (ныне центр имени Забабахина — прим. URA.RU), где и работает по сей день. Под руководством Дикова был разработан и передан в серийное производство ряд образцов новой техники с рекордными показателями. В 2012 году получил звание «Почетного гражданина города Снежинска».

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Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда физику из Снежинска Челябинской области Юрию Дикову. Об этом говорится в соответствующем указе. «За особые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации Дикову Юрию Николаевичу, заместителю научного руководителя федерального государственного унитарного предприятия „Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина“, Челябинская область», — говорится в указе. Текст документа опубликован на официальном сайте правовых актов. Юрий Диков родился в 1937 году в Баку. Является специалистом в области ядерной физики, имеет ученую степень доктора физико-математических наук, Заслуженный деятель науки РФ. Был отмечен премией Правительства РФ в области науки и техники. После окончания института в 1960 году поступил на работу в НИИ-1011 (ныне центр имени Забабахина — прим. URA.RU), где и работает по сей день. Под руководством Дикова был разработан и передан в серийное производство ряд образцов новой техники с рекордными показателями. В 2012 году получил звание «Почетного гражданина города Снежинска».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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