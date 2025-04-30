«Играл с котом»: подробности ЧП с ребенком, который выпал в Екатеринбурге из окна

В Екатеринбурге двухлетний ребенок играл на подоконнике с котом и выпал из окна пятого этажа. Мальчик госпитализирован, питомец погиб, сообщил URA.RU очевидец.
«Трагедия произошла на глазах у матери и младшего ребенка. Мальчик, играя с котом, выпал из окна вместе с сеткой. Животное погибло на месте. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали. Мать находится в шоковом состоянии», — отметил собеседник агентства.
В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 инициировали проверку по данному факту. Согласно предварительным данным, ребенок самостоятельно открыл окно и выпал с пятого этажа.
«Мать в это время находилась в соседней комнате. При этом ранее окна были оборудованы запирающими устройствами, но в момент происшествия они оказались открыты. Пострадавший госпитализирован в реанимацию детской городской больницы №9», — сообщили в горполиции. На мать составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. В региональном СКР от комментариев отказались.
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