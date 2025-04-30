30 апреля 2025

«Играл с котом»: подробности ЧП с ребенком, который выпал в Екатеринбурге из окна

В Екатеринбурге двухлетний мальчик выпал из окна пятиэтажки, играя с котом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на выездном совещании по подготовке образовательных учреждений к учебному году. Челябинск, ребенок, кукла, пупсик, окно, детская безопасность
Ребенок самостоятельно открыл окно (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге двухлетний ребенок играл на подоконнике с котом и выпал из окна пятого этажа. Мальчик госпитализирован, питомец погиб, сообщил URA.RU очевидец.

«Трагедия произошла на глазах у матери и младшего ребенка. Мальчик, играя с котом, выпал из окна вместе с сеткой. Животное погибло на месте. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали. Мать находится в шоковом состоянии», — отметил собеседник агентства.

В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 инициировали проверку по данному факту. Согласно предварительным данным, ребенок самостоятельно открыл окно и выпал с пятого этажа.

«Мать в это время находилась в соседней комнате. При этом ранее окна были оборудованы запирающими устройствами, но в момент происшествия они оказались открыты. Пострадавший госпитализирован в реанимацию детской городской больницы №9», — сообщили в горполиции. На мать составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. В региональном СКР от комментариев отказались.

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В Екатеринбурге двухлетний ребенок играл на подоконнике с котом и выпал из окна пятого этажа. Мальчик госпитализирован, питомец погиб, сообщил URA.RU очевидец. «Трагедия произошла на глазах у матери и младшего ребенка. Мальчик, играя с котом, выпал из окна вместе с сеткой. Животное погибло на месте. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали. Мать находится в шоковом состоянии», — отметил собеседник агентства. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 инициировали проверку по данному факту. Согласно предварительным данным, ребенок самостоятельно открыл окно и выпал с пятого этажа. «Мать в это время находилась в соседней комнате. При этом ранее окна были оборудованы запирающими устройствами, но в момент происшествия они оказались открыты. Пострадавший госпитализирован в реанимацию детской городской больницы №9», — сообщили в горполиции. На мать составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. В региональном СКР от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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