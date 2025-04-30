Происшествия «Играл с котом»: подробности ЧП с ребенком, который выпал в Екатеринбурге из окна В Екатеринбурге двухлетний мальчик выпал из окна пятиэтажки, играя с котом 01 мая 2025 в 14:09 Размер текста - 17 + Ребенок самостоятельно открыл окно (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге двухлетний ребенок играл на подоконнике с котом и выпал из окна пятого этажа. Мальчик госпитализирован, питомец погиб, сообщил URA.RU очевидец. «Трагедия произошла на глазах у матери и младшего ребенка. Мальчик, играя с котом, выпал из окна вместе с сеткой. Животное погибло на месте. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали. Мать находится в шоковом состоянии», — отметил собеседник агентства. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 инициировали проверку по данному факту. Согласно предварительным данным, ребенок самостоятельно открыл окно и выпал с пятого этажа. «Мать в это время находилась в соседней комнате. При этом ранее окна были оборудованы запирающими устройствами, но в момент происшествия они оказались открыты. Пострадавший госпитализирован в реанимацию детской городской больницы №9», — сообщили в горполиции. На мать составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. В региональном СКР от комментариев отказались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге двухлетний ребенок играл на подоконнике с котом и выпал из окна пятого этажа. Мальчик госпитализирован, питомец погиб, сообщил URA.RU очевидец. «Трагедия произошла на глазах у матери и младшего ребенка. Мальчик, играя с котом, выпал из окна вместе с сеткой. Животное погибло на месте. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали. Мать находится в шоковом состоянии», — отметил собеседник агентства. В пресс-группе УМВД Екатеринбурга сообщили URA.RU, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 инициировали проверку по данному факту. Согласно предварительным данным, ребенок самостоятельно открыл окно и выпал с пятого этажа. «Мать в это время находилась в соседней комнате. При этом ранее окна были оборудованы запирающими устройствами, но в момент происшествия они оказались открыты. Пострадавший госпитализирован в реанимацию детской городской больницы №9», — сообщили в горполиции. На мать составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. В региональном СКР от комментариев отказались. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям