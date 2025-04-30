30 апреля 2025

Двухлетний малыш выпал в Екатеринбурге с пятого этажа

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения ФСБ. Челябинск, разбитое окно, окно
Пока неизвестно, где были родители мальчика во время ЧП (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах.

«Мальчик выпал из окна жилого дома на улице Раевского 14-А. Причиной стало отсутствие оконных ограничителей в квартире», — объяснил собеседник агентства.

Малыш получил тяжелые травмы: перелом костей свода и основания черепа, переломы ног и другие. Сейчас за его жизнь борются врачи детской больницы №9.

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В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах. «Мальчик выпал из окна жилого дома на улице Раевского 14-А. Причиной стало отсутствие оконных ограничителей в квартире», — объяснил собеседник агентства. Малыш получил тяжелые травмы: перелом костей свода и основания черепа, переломы ног и другие. Сейчас за его жизнь борются врачи детской больницы №9.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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