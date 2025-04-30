Происшествия Двухлетний малыш выпал в Екатеринбурге с пятого этажа 01 мая 2025 в 14:00 Размер текста - 17 + Пока неизвестно, где были родители мальчика во время ЧП (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах. «Мальчик выпал из окна жилого дома на улице Раевского 14-А. Причиной стало отсутствие оконных ограничителей в квартире», — объяснил собеседник агентства. Малыш получил тяжелые травмы: перелом костей свода и основания черепа, переломы ног и другие. Сейчас за его жизнь борются врачи детской больницы №9. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах. «Мальчик выпал из окна жилого дома на улице Раевского 14-А. Причиной стало отсутствие оконных ограничителей в квартире», — объяснил собеседник агентства. Малыш получил тяжелые травмы: перелом костей свода и основания черепа, переломы ног и другие. Сейчас за его жизнь борются врачи детской больницы №9. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям