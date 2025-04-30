Двухлетний малыш выпал в Екатеринбурге с пятого этажа

Пока неизвестно, где были родители мальчика во время ЧП (архивное фото)
В Екатеринбурге двухлетний ребенок выпал из окна пятого этажа. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу, сообщил URA.RU источник в экстренных службах.
«Мальчик выпал из окна жилого дома на улице Раевского 14-А. Причиной стало отсутствие оконных ограничителей в квартире», — объяснил собеседник агентства.
Малыш получил тяжелые травмы: перелом костей свода и основания черепа, переломы ног и другие. Сейчас за его жизнь борются врачи детской больницы №9.
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