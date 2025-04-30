30 апреля 2025

Митинг-концерт, посвященный Первомаю, прошел в центре Челябинска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Большой праздник прошел в парке Гагарина 1 мая
Большой праздник прошел в парке Гагарина 1 мая Фото:

В парке имени Юрия Гагарина в Челябинске прошел митинг-концерт, посвященный Первомаю. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU.

«В парке Гагарина состоялся масштабный митинг-концерт, посвященный Первомаю. Собравшихся поприветствовали представители профорганизаций, прошли выступления творческих коллективов», — сообщил корреспондент URA.RU.

В этом году акция прошла под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы!» От лица федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) челябинцев с праздником поздравил заместитель председателя Александр Шершуков. «В сотнях населенных пунктов по всей нашей Родине профсоюзы и члены профсоюзов сегодня собираются, чтобы сказать, что труд — это важно! Человек труда — это важно! И этот человек должен получать нормальную зарплату и работать на защищенном месте», — сказал Шершуков.

После митинг-концерт в парке Гагарина открыли аттракционы для детей и взрослых. Также начала работу детская железная дорога.

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В парке имени Юрия Гагарина в Челябинске прошел митинг-концерт, посвященный Первомаю. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU. «В парке Гагарина состоялся масштабный митинг-концерт, посвященный Первомаю. Собравшихся поприветствовали представители профорганизаций, прошли выступления творческих коллективов», — сообщил корреспондент URA.RU. В этом году акция прошла под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы!» От лица федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) челябинцев с праздником поздравил заместитель председателя Александр Шершуков. «В сотнях населенных пунктов по всей нашей Родине профсоюзы и члены профсоюзов сегодня собираются, чтобы сказать, что труд — это важно! Человек труда — это важно! И этот человек должен получать нормальную зарплату и работать на защищенном месте», — сказал Шершуков. После митинг-концерт в парке Гагарина открыли аттракционы для детей и взрослых. Также начала работу детская железная дорога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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