В парке имени Юрия Гагарина в Челябинске прошел митинг-концерт, посвященный Первомаю. Об этом с места события сообщил корреспондент URA.RU.
«В парке Гагарина состоялся масштабный митинг-концерт, посвященный Первомаю. Собравшихся поприветствовали представители профорганизаций, прошли выступления творческих коллективов», — сообщил корреспондент URA.RU.
В этом году акция прошла под девизом «Доблестный труд — гарантия Победы!» От лица федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) челябинцев с праздником поздравил заместитель председателя Александр Шершуков. «В сотнях населенных пунктов по всей нашей Родине профсоюзы и члены профсоюзов сегодня собираются, чтобы сказать, что труд — это важно! Человек труда — это важно! И этот человек должен получать нормальную зарплату и работать на защищенном месте», — сказал Шершуков.
После митинг-концерт в парке Гагарина открыли аттракционы для детей и взрослых. Также начала работу детская железная дорога.
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