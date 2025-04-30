30 апреля 2025

Паслер меняет важную первомайскую традицию. Фото

Паслер 1 мая раздал награды сотрудникам промышленных предприятий
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Денис Паслер вручил награды лучшим работникам предприятий
Денис Паслер вручил награды лучшим работникам предприятий Фото:

Врио свердловского губернатора Денис Паслер встретился с сотрудниками промышленных предприятий, транспортной и коммунальной отраслей, спортсменами, врачами и деятелями культуры, представителями трудовых династий и профсоюзов, Героями России и ветеранами труда. Глава региона поблагодарил их за многолетнюю добросовестную работу. 

«Искренне убежден, что каждый свердловчанин приносит пользу нашему региону, каждый — нужен и важен, каждый с честью выполняет свой профессиональный долг и подает достойный пример следующим поколениям», — написал Паслер в своем telegram-канале. В завершение встречи наиболее отличившиеся сотрудники, проявившие себя на производстве, в работе за компьютером или с профессиональным инструментом, были удостоены наград федерального и регионального уровня. 

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Врио свердловского губернатора Денис Паслер встретился с сотрудниками промышленных предприятий, транспортной и коммунальной отраслей, спортсменами, врачами и деятелями культуры, представителями трудовых династий и профсоюзов, Героями России и ветеранами труда. Глава региона поблагодарил их за многолетнюю добросовестную работу.  «Искренне убежден, что каждый свердловчанин приносит пользу нашему региону, каждый — нужен и важен, каждый с честью выполняет свой профессиональный долг и подает достойный пример следующим поколениям», — написал Паслер в своем telegram-канале. В завершение встречи наиболее отличившиеся сотрудники, проявившие себя на производстве, в работе за компьютером или с профессиональным инструментом, были удостоены наград федерального и регионального уровня. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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