Врио свердловского губернатора Денис Паслер встретился с сотрудниками промышленных предприятий, транспортной и коммунальной отраслей, спортсменами, врачами и деятелями культуры, представителями трудовых династий и профсоюзов, Героями России и ветеранами труда. Глава региона поблагодарил их за многолетнюю добросовестную работу.
«Искренне убежден, что каждый свердловчанин приносит пользу нашему региону, каждый — нужен и важен, каждый с честью выполняет свой профессиональный долг и подает достойный пример следующим поколениям», — написал Паслер в своем telegram-канале. В завершение встречи наиболее отличившиеся сотрудники, проявившие себя на производстве, в работе за компьютером или с профессиональным инструментом, были удостоены наград федерального и регионального уровня.
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