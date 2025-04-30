Заморозки, концерт Пелагеи и рост зарплат: главное в Кургане за 1 мая

На Троицкой площади прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению Кургану почетного звания «Город трудовой доблести». Перед сотнями горожанами выступили ансамбль «Цветень» и Заслуженная артистка России Пелагея. Собравшиеся активно подпевали и пританцовывали весь вечер.
Рост зарплат у бюджетников
Губернатор Вадим Шумков объявил, что с 1 июля будет очередное 10-процентное увеличение заработной платы для работников бюджетной сферы. Прибавку получат 18 тысяч бюджетников и муниципальных служащих, включая руководителей школ, больниц, детских садов. Это уже четвертая индексация зарплат для этой категории за последние полтора года.
Деньги на сборку дронов
Власти Курганской области, руководители органов исполнительной власти, главы округов, а также государственные и муниципальные служащие перечислят средства из своих зарплат на покупку комплектующих для 100 квадрокоптеров, которые будут собраны студентами и отправлены на нужды специальной военной операции. С такой инициативой ранее выступил глава региона Вадим Шумков. Средства будут перечислены до 9 мая. Собирать беспилотники будут студенты и учащиеся Курганской области. Собранные дроны будут переданы в Вооруженные силы России.
Ночные заморозки
В Курганской области 2 и 3 мая обещают заморозки в воздухе и на поверхности почвы.. По прогнозу синоптиков регионального ЦГМС, температура в низинах может опуститься до минус трех градусов. В дневное время также ожидается ухудшение погодных условий: сильный ветер до 16 метров в секунду и умеренный дождь.
Открытие новой мечети
В рабочем поселке Каргаполье Курганской области торжественно откроют мечеть, построенную на пожертвования мусульман. Знаменательное событие для верующих состоится 2 мая в 11:30 по улице Урожайная, 1а. Строительство мечети было начато еще летом 2023 года.
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