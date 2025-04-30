В Троицке Челябинской области 12-летний школьник на электросамокате не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения, после осмотра ему назначено амбулаторное лечение.
«В Троицке сегодня днем в 12:00, вблизи дома 107 по улице Челюскинцев произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 12-летний водитель электросамоката не справился с управлением и совершил наезд на опору ЛЭП. Несовершеннолетний водитель электросамоката получил травмы», — сообщили в пресс-службе полиции Троицка.
Сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что электросамокат имеет мощность 350 Вт, его владельцем является мать подростка, которая разрешила ему покататься недалеко от дома. За то, что женщина передала без разрешения транспортное средство сыну, она привлечена к административной ответственности по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Статья предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей.
Сотрудники полиции в очередной раз призывают родителей исключить передачу управления транспортными средствами подросткам, у которых нет на это разрешения. И обращают внимание, на то, что электросамокат, мощностью более 250 Вт — это уже транспортное средство.
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