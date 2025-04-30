30 апреля 2025

Майские праздники в ХМАО омрачат ночные заморозки и непогода

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на майские праздники обещают резкие температурные перепады и плохую погоду
В ХМАО на майские праздники обещают резкие температурные перепады и плохую погоду Фото:

В ХМАО на майские праздники прогнозируются резкие температурные перепады, мокрый снег и порывистый ветер. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, ночью столбики термометров опустятся до -10°C, а днем воздух прогреется до +15°C.

«2 мая ночью осадки (дождь, мокрый снег), температура 0…-5°C, на северо-западе до -10°C. Днем ветер северо-западный 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с, температура +5…+10°C, в Нижневартовском районе до +15°C. 3–4 мая ветер усилится до 18 м/с, ночью до -9°C, днем воздух прогреется до +13°C», — сообщают синоптики.

Прогноз Gismeteo по городам (2–4 мая):

  • Ханты-Мансийск: днем +6…+11°C, ночью 0°C. 2 мая — снег с дождем, 4 мая — сильный дождь. Ветер до 13 м/с.
  • Сургут: днем +5…+10°C, ночью до -2°C. 2 и 4 мая — снег с дождем. Ветер до 13 м/с.
  • Нижневартовск: днем +6…+8°C, ночью до -2°C. 2 и 4 мая — снег с дождем. Ветер до 11 м/с.
  • Нефтеюганск: днём +5…+10°C, ночью до -1°C. 2 мая — снег с дождем, 4 мая — дождь. Ветер до 12 м/с.

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В ХМАО на майские праздники прогнозируются резкие температурные перепады, мокрый снег и порывистый ветер. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, ночью столбики термометров опустятся до -10°C, а днем воздух прогреется до +15°C. «2 мая ночью осадки (дождь, мокрый снег), температура 0…-5°C, на северо-западе до -10°C. Днем ветер северо-западный 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/с, температура +5…+10°C, в Нижневартовском районе до +15°C. 3–4 мая ветер усилится до 18 м/с, ночью до -9°C, днем воздух прогреется до +13°C», — сообщают синоптики. Прогноз Gismeteo по городам (2–4 мая):
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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