30 апреля 2025

В ЯНАО мужчина и женщина провалились в расщелину в горах

«Ямалспас» проводит спасательную операцию в Приуральском районе ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина и женщина на снегоходе провалились в расщелину в горах
Мужчина и женщина на снегоходе провалились в расщелину в горах Фото:

В горах Приуральского района ЯНАО мужчина и женщина на снегоходе провалились в расщелину. Им потребовалась медпомощь, но вертолет не смог вылететь из-за погоды, тогда сотрудники «Ямалспас» выдвинулись на помощь на снегоходах, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты.

«Происшествие случилось в горах Полярного Урала в Приуральском районе. На данный момент к месту происшествия выехали четыре спасателя „Ямалспаса“ и медики из Лабытнанги», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ДГЗ.

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В горах Приуральского района ЯНАО мужчина и женщина на снегоходе провалились в расщелину. Им потребовалась медпомощь, но вертолет не смог вылететь из-за погоды, тогда сотрудники «Ямалспас» выдвинулись на помощь на снегоходах, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты. «Происшествие случилось в горах Полярного Урала в Приуральском районе. На данный момент к месту происшествия выехали четыре спасателя „Ямалспаса“ и медики из Лабытнанги», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ДГЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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