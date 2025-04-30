В ЯНАО мужчина и женщина провалились в расщелину в горах

Мужчина и женщина на снегоходе провалились в расщелину в горах
В горах Приуральского района ЯНАО мужчина и женщина на снегоходе провалились в расщелину. Им потребовалась медпомощь, но вертолет не смог вылететь из-за погоды, тогда сотрудники «Ямалспас» выдвинулись на помощь на снегоходах, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента гражданской защиты.
«Происшествие случилось в горах Полярного Урала в Приуральском районе. На данный момент к месту происшествия выехали четыре спасателя „Ямалспаса“ и медики из Лабытнанги», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе ДГЗ.
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