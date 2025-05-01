01 мая 2025

В Госдуме осудили угрозы Зеленского относительно Парада Победы

Депутат Белик: Зеленский угрозами о параде Победы отказался соблюдать перемирие
© Служба новостей «URA.RU»
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Любые попытки сорвать праздничные мероприятия обречены на провал
Любые попытки сорвать праздничные мероприятия обречены на провал Фото:

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского относительно проведения Парада Победы в Москве являются отказом соблюдать перемирие на 9 мая. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

«Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая. При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления», — отметил Белик в беседе с РИА Новости. По словам депутата, День Победы — это святой праздник для народа России.

Белик также подчеркнул, что любые попытки дестабилизировать ситуацию или сорвать праздничные мероприятия обречены на провал. Он выразил уверенность в том, что Россия обеспечит безопасность проведения парада Победы и не поддастся на возможные провокации со стороны украинских властей.

Ранее Зеленский в своих социальных сетях допустил возможность удара по российской столице в День Победы. Зеленский заявил, что украинское военное командование выбирает для нанесения ударов наиболее чувствительные для России объекты с целью достичь дипломатии, пишет «Царьград».

Парад, приуроченный к Дню Победы, пройдет в Москве 9 мая, несмотря на заявления украинского президента, состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что большая часть высказываний Зеленского неудачны.

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Угрозы президента Украины Владимира Зеленского относительно проведения Парада Победы в Москве являются отказом соблюдать перемирие на 9 мая. Такое мнение высказал депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик. «Угрозы Зеленского четко показали, что он не собирается соблюдать перемирие на 9 мая. При плачевных делах на фронте ему как воздух нужна пиар-победа, вот он и делает различного рода провокационные заявления», — отметил Белик в беседе с РИА Новости. По словам депутата, День Победы — это святой праздник для народа России. Белик также подчеркнул, что любые попытки дестабилизировать ситуацию или сорвать праздничные мероприятия обречены на провал. Он выразил уверенность в том, что Россия обеспечит безопасность проведения парада Победы и не поддастся на возможные провокации со стороны украинских властей. Ранее Зеленский в своих социальных сетях допустил возможность удара по российской столице в День Победы. Зеленский заявил, что украинское военное командование выбирает для нанесения ударов наиболее чувствительные для России объекты с целью достичь дипломатии, пишет «Царьград». Парад, приуроченный к Дню Победы, пройдет в Москве 9 мая, несмотря на заявления украинского президента, состоится, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что большая часть высказываний Зеленского неудачны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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