Песков ответил на угрозы Зеленского о параде Победы

Парад Победы в Москве состоится 9 мая, несмотря на угрозы со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом», — заявил Песков журналистам на полях марафона «Знание. Первые». Трансляция велась на официальном сайте мероприятия. По словам официального представителя Кремля, никаких изменений в подготовке к торжествам, посвященным 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не планируется. Он также добавил, что большинство заявлений украинского лидера неудачны.
Ранее Зеленский в своих соцсетях намекнул на возможный удар по Москве в День Победы. Тем самым он отказался от перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным на майские праздники. Зеленский заявил, что украинские генералы выбирают «болевые точки России», чтобы побудить Москву к дипломатии. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он, его слова передает «Царьград».
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