Песков ответил на угрозы Зеленского о параде Победы

Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что парад Победы 9 мая будет
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Песков заявил, что большинство заявлений Владимира Зеленского неудачны
Песков заявил, что большинство заявлений Владимира Зеленского неудачны Фото:

Парад Победы в Москве состоится 9 мая, несмотря на угрозы со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом», — заявил Песков журналистам на полях марафона «Знание. Первые». Трансляция велась на официальном сайте мероприятия. По словам официального представителя Кремля, никаких изменений в подготовке к торжествам, посвященным 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не планируется. Он также добавил, что большинство заявлений украинского лидера неудачны.

Ранее Зеленский в своих соцсетях намекнул на возможный удар по Москве в День Победы. Тем самым он отказался от перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным на майские праздники. Зеленский заявил, что украинские генералы выбирают «болевые точки России», чтобы побудить Москву к дипломатии. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он, его слова передает «Царьград».

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Парад Победы в Москве состоится 9 мая, несмотря на угрозы со стороны украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Парад будет, мы с вами будем с гордостью наблюдать за этим Парадом», — заявил Песков журналистам на полях марафона «Знание. Первые». Трансляция велась на официальном сайте мероприятия. По словам официального представителя Кремля, никаких изменений в подготовке к торжествам, посвященным 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, не планируется. Он также добавил, что большинство заявлений украинского лидера неудачны. Ранее Зеленский в своих соцсетях намекнул на возможный удар по Москве в День Победы. Тем самым он отказался от перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным на майские праздники. Зеленский заявил, что украинские генералы выбирают «болевые точки России», чтобы побудить Москву к дипломатии. «Сейчас они переживают, что у них парад под вопросом, и правильно переживают», — заявил он, его слова передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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