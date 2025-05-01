01 мая 2025

В США сделали громкое заявление о переговорах между Украиной и Россией

США отказались от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной
© Служба новостей «URA.RU»
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США отказались от посредничества
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США отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной, теперь настало время для прямого диалога между Москвой и Киевом. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого», — сказала Брюс. Ее слова приводит «Интерфакс». 

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон впервые за три года провел переговоры с Россией по вопросу Украины и теперь лучше понимает позицию Москвы. Он отмечал, что США пытались выяснить, насколько различаются позиции России и Украины, и не исключал возможности сокращения американского участия в случае отсутствия прогресса. Диалог между РФ и США был прерван на длительное время и возобновился только недавно.

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США отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной, теперь настало время для прямого диалога между Москвой и Киевом. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс. «Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого», — сказала Брюс. Ее слова приводит «Интерфакс».  Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон впервые за три года провел переговоры с Россией по вопросу Украины и теперь лучше понимает позицию Москвы. Он отмечал, что США пытались выяснить, насколько различаются позиции России и Украины, и не исключал возможности сокращения американского участия в случае отсутствия прогресса. Диалог между РФ и США был прерван на длительное время и возобновился только недавно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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