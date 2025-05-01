В США сделали громкое заявление о переговорах между Украиной и Россией

США отказываются от роли посредника в переговорах между Россией и Украиной, теперь настало время для прямого диалога между Москвой и Киевом. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Стиль и методология нашего подхода к этой проблеме меняются. Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого», — сказала Брюс. Ее слова приводит «Интерфакс».
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщал, что Вашингтон впервые за три года провел переговоры с Россией по вопросу Украины и теперь лучше понимает позицию Москвы. Он отмечал, что США пытались выяснить, насколько различаются позиции России и Украины, и не исключал возможности сокращения американского участия в случае отсутствия прогресса. Диалог между РФ и США был прерван на длительное время и возобновился только недавно.
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