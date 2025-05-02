В результате инцидента никто не пострадал
В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров. В поезде находилось 85 пассажиров, обошлось без пострадавших, передает Белорусская железная дорога.
«На перегоне Оболь-Глушанино участка Витебск-Полоцк произошло столкновение пассажирского поезда №626 Витебск-Минск со стадом коров», — сообщается в telegram-канале железной дороги. Там уточнили, что из-за происшествия поезд прибыл на конечную станцию с задержкой в полтора часа.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.