В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров

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В результате инцидента никто не пострадал
В результате инцидента никто не пострадал Фото:

В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров. В поезде находилось 85 пассажиров, обошлось без пострадавших, передает Белорусская железная дорога.

«На перегоне Оболь-Глушанино участка Витебск-Полоцк произошло столкновение пассажирского поезда №626 Витебск-Минск со стадом коров», — сообщается в telegram-канале железной дороги. Там уточнили, что из-за происшествия поезд прибыл на конечную станцию с задержкой в полтора часа.

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В Белоруссии пассажирский поезд столкнулся со стадом коров. В поезде находилось 85 пассажиров, обошлось без пострадавших, передает Белорусская железная дорога. «На перегоне Оболь-Глушанино участка Витебск-Полоцк произошло столкновение пассажирского поезда №626 Витебск-Минск со стадом коров», — сообщается в telegram-канале железной дороги. Там уточнили, что из-за происшествия поезд прибыл на конечную станцию с задержкой в полтора часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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