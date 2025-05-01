Науменко на посту врип мэра Кургана год: что чиновник сделал за это время

Работе Антона Науменко на посту временно исполняющего полномочия главы Кургана 2 мая исполняется ровно год. За этот период чиновник, ставший основным претендентом на пост мэра, активно работал с населением, курировал ликвидацию последствий паводка и наладил взаимодействие с депутатами. URA.RU вспоминает ключевые достижения чиновника за год управления городом.
Работа в условиях ЧС
Науменко получил полномочия руководителя 2 мая 2024 года, сразу включившись в борьбу с масштабным паводком. Его предшественница Анастасия Аргышева, ушедшая в отставку, передала ему контроль за борьбой с паводком, над выплатами пострадавшим и восстановлением инфраструктуры. Источники отмечают, что Науменко лично выезжал в проблемные районы, организовывал работу комиссий и координировал спасательные операции.
Диалог с горожанами и депутатами
За год исполнения обязанностей Науменко зарекомендовал себя, как доступного для рядовых людей чиновника: регулярные выезды в отдаленные микрорайоны, участие в заседаниях гордумы и оперативное решение коммунальных проблем стали его «визитной карточкой». Депутаты, включая представителей оппозиционных партий, отмечают его готовность к диалогу и отсутствие громких скандалов. Здесь же отмечают, что Науменко спокойно вышел на уборку города вместе с жителями, и ездил на автобусе, чтобы самостоятельно ознакомиться с проблемами транспорта.
Помощь Донбассу
В качестве плюса в характеристике Науменко многие отмечают и готовность помощи жителям Донбасса. На ряду с другими курганскими политиками временный мэр посещал подшефный регион Краснодон, обсуждая восстановление социальной инфраструктуры. В одну из делегаций, информация о которой публично сообщалась правительством, входил и Антон Науменко.
Выборы
В течение года в Кургане пытаются выбрать нового градоначальника. Всего проводили два конкурса, которые по разным причинам признавались несостоявшимся. Сам же Науменко заступил на должность и спустя несколько месяцев принял участие во вторых выборах, однако их провести также не удалось.
В марте 2025 года Науменко подал документы на участие в третьем по счету конкурсе на пост мэра, успешно пройдя все этапы отбора. Его основным конкурентом стал адвокат Алексей Кондратьев, однако большинство депутатов, включая членов «Единой России», открыто поддерживают действующего врип, поэтому итог выборов вполне предсказуем. Финальное голосование в гордуме, первоначально запланированное на апрель, может состояться в начале мая.
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