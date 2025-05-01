Репетиция парада пройдет вечером
новость из сюжетаРоссия празднует 80 лет со дня Великой Победы
Екатеринбуржцам напоминают, что 2 мая в центре города ограничат движение в связи с репетицией парада Победы. Об этом пишет департамент информационной политики Свердловской области.
«Ограничения касаются как проезжей части, так и тротуаров. Запрещено движение всех видов транспорта: механических транспортных средств, гибридных и электрических автомобилей, а также средств индивидуальной мобильности и велосипедов», — говорится в сообщении. Репетиции также пройдут 5 и 7 мая.
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