Центр Екатеринбурга перекроют на восемь часов. Карта

В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за репетиции парада Победы

02 мая 2025 в 10:15 Размер текста - 17 +

Репетиция парада пройдет вечером Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы Екатеринбуржцам напоминают, что 2 мая в центре города ограничат движение в связи с репетицией парада Победы. Об этом пишет департамент информационной политики Свердловской области. «Ограничения касаются как проезжей части, так и тротуаров. Запрещено движение всех видов транспорта: механических транспортных средств, гибридных и электрических автомобилей, а также средств индивидуальной мобильности и велосипедов», — говорится в сообщении. Репетиции также пройдут 5 и 7 мая. Фото: департамент информационной политики Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржцам напоминают, что 2 мая в центре города ограничат движение в связи с репетицией парада Победы. Об этом пишет департамент информационной политики Свердловской области. «Ограничения касаются как проезжей части, так и тротуаров. Запрещено движение всех видов транспорта: механических транспортных средств, гибридных и электрических автомобилей, а также средств индивидуальной мобильности и велосипедов», — говорится в сообщении. Репетиции также пройдут 5 и 7 мая.