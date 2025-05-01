01 мая 2025

Центр Екатеринбурга перекроют на восемь часов. Карта

В центре Екатеринбурга перекроют улицы из-за репетиции парада Победы
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Перекрытие улиц во время генеральной репетиции парада Победы. Екатеринбург, военная техника
Репетиция парада пройдет вечером Фото:
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Екатеринбуржцам напоминают, что 2 мая в центре города ограничат движение в связи с репетицией парада Победы. Об этом пишет департамент информационной политики Свердловской области.

«Ограничения касаются как проезжей части, так и тротуаров. Запрещено движение всех видов транспорта: механических транспортных средств, гибридных и электрических автомобилей, а также средств индивидуальной мобильности и велосипедов», — говорится в сообщении. Репетиции также пройдут 5 и 7 мая.

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Екатеринбуржцам напоминают, что 2 мая в центре города ограничат движение в связи с репетицией парада Победы. Об этом пишет департамент информационной политики Свердловской области. «Ограничения касаются как проезжей части, так и тротуаров. Запрещено движение всех видов транспорта: механических транспортных средств, гибридных и электрических автомобилей, а также средств индивидуальной мобильности и велосипедов», — говорится в сообщении. Репетиции также пройдут 5 и 7 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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