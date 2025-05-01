01 мая 2025

Ямальские спасатели достали тело мужчины, который сорвался в ущелье на снегоходе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
https://ps.ura.news/105531
https://ps.ura.news/105531 Фото:

Сотрудники «Ямалспаса» вместе с врачами выехали к месту происшествия в Приуральском районе (ЯНАО), где двое северян сорвались на снегоходе в ущелье. Мужчина погиб, женщина находится в тяжелом состоянии, сообщают в окружном департаменте гражданской защиты.

«Спасатели на снегоходах и вездеходе ТРЭКОЛ совместно с врачами в кратчайшие сроки выехали к месту происшествия. По прибытию было установлено, что мужчина погиб до прибытия спасателей, женщина находится в тяжелом состоянии. Ее срочно доставили в больницу поселка Харп. Тело мужчины передано в морг», — сообщают в ведомстве.

Ранее, 1 мая, сообщалось, что в горах Приуральского района ЯНАО мужчина и женщина на снегоходе провалились в расщелину. Им потребовалась медпомощь, но вертолет не смог вылететь из-за погоды, тогда сотрудники «Ямалспас» выдвинулись на помощь на снегоходах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники «Ямалспаса» вместе с врачами выехали к месту происшествия в Приуральском районе (ЯНАО), где двое северян сорвались на снегоходе в ущелье. Мужчина погиб, женщина находится в тяжелом состоянии, сообщают в окружном департаменте гражданской защиты. «Спасатели на снегоходах и вездеходе ТРЭКОЛ совместно с врачами в кратчайшие сроки выехали к месту происшествия. По прибытию было установлено, что мужчина погиб до прибытия спасателей, женщина находится в тяжелом состоянии. Ее срочно доставили в больницу поселка Харп. Тело мужчины передано в морг», — сообщают в ведомстве. Ранее, 1 мая, сообщалось, что в горах Приуральского района ЯНАО мужчина и женщина на снегоходе провалились в расщелину. Им потребовалась медпомощь, но вертолет не смог вылететь из-за погоды, тогда сотрудники «Ямалспас» выдвинулись на помощь на снегоходах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...