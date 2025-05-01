Ямальские спасатели достали тело мужчины, который сорвался в ущелье на снегоходе

Сотрудники «Ямалспаса» вместе с врачами выехали к месту происшествия в Приуральском районе (ЯНАО), где двое северян сорвались на снегоходе в ущелье. Мужчина погиб, женщина находится в тяжелом состоянии, сообщают в окружном департаменте гражданской защиты.
«Спасатели на снегоходах и вездеходе ТРЭКОЛ совместно с врачами в кратчайшие сроки выехали к месту происшествия. По прибытию было установлено, что мужчина погиб до прибытия спасателей, женщина находится в тяжелом состоянии. Ее срочно доставили в больницу поселка Харп. Тело мужчины передано в морг», — сообщают в ведомстве.
Ранее, 1 мая, сообщалось, что в горах Приуральского района ЯНАО мужчина и женщина на снегоходе провалились в расщелину. Им потребовалась медпомощь, но вертолет не смог вылететь из-за погоды, тогда сотрудники «Ямалспас» выдвинулись на помощь на снегоходах.
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