01 мая 2025

Циклон, засыпавший снегом Подмосковье, придет в Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , тюльпаны, непогода, снегопад, цветы в снегу
Московская область борется с последствиями майского снегопада Фото:

Циклон, накрывший снегопадом Подмосковье, движется к Свердловской области. Однако в большинстве районов он прольется дождями, местами со снегом, сообщили URA.RU в Уральском гидрометцентре.

«Этот циклон подойдет к нам, но он уже начнет заполняться и до нас дойдет послабее и потеплее. Сегодня ночью пройдут дожди, в горных и северных районах до умеренных и, возможно, с мокрым снегом. А днем 3 мая будет повсеместно дождь, а в горных и северных районах может быть сильный дождь», — объяснили синоптики.

В ночь с 1 на 2 мая в Московской области выпало рекордное количество снега, такого там не случалось с 1902 года. Из-за непогоды в нескольких регионах упали деревья, повредив автомобили, в городах оборваны линии электропередач, местами нарушено движение транспорта. Подробнее о том, что творится в Подмосковье, — в материале URA.RU.

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Циклон, накрывший снегопадом Подмосковье, движется к Свердловской области. Однако в большинстве районов он прольется дождями, местами со снегом, сообщили URA.RU в Уральском гидрометцентре. «Этот циклон подойдет к нам, но он уже начнет заполняться и до нас дойдет послабее и потеплее. Сегодня ночью пройдут дожди, в горных и северных районах до умеренных и, возможно, с мокрым снегом. А днем 3 мая будет повсеместно дождь, а в горных и северных районах может быть сильный дождь», — объяснили синоптики. В ночь с 1 на 2 мая в Московской области выпало рекордное количество снега, такого там не случалось с 1902 года. Из-за непогоды в нескольких регионах упали деревья, повредив автомобили, в городах оборваны линии электропередач, местами нарушено движение транспорта. Подробнее о том, что творится в Подмосковье, — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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