Циклон, засыпавший снегом Подмосковье, придет в Свердловскую область

02 мая 2025 в 12:40 Размер текста - 17 +

Московская область борется с последствиями майского снегопада Фото: Илья Московец © URA.RU Циклон, накрывший снегопадом Подмосковье, движется к Свердловской области. Однако в большинстве районов он прольется дождями, местами со снегом, сообщили URA.RU в Уральском гидрометцентре. «Этот циклон подойдет к нам, но он уже начнет заполняться и до нас дойдет послабее и потеплее. Сегодня ночью пройдут дожди, в горных и северных районах до умеренных и, возможно, с мокрым снегом. А днем 3 мая будет повсеместно дождь, а в горных и северных районах может быть сильный дождь», — объяснили синоптики. В ночь с 1 на 2 мая в Московской области выпало рекордное количество снега, такого там не случалось с 1902 года. Из-за непогоды в нескольких регионах упали деревья, повредив автомобили, в городах оборваны линии электропередач, местами нарушено движение транспорта. Подробнее о том, что творится в Подмосковье, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Циклон, накрывший снегопадом Подмосковье, движется к Свердловской области. Однако в большинстве районов он прольется дождями, местами со снегом, сообщили URA.RU в Уральском гидрометцентре. «Этот циклон подойдет к нам, но он уже начнет заполняться и до нас дойдет послабее и потеплее. Сегодня ночью пройдут дожди, в горных и северных районах до умеренных и, возможно, с мокрым снегом. А днем 3 мая будет повсеместно дождь, а в горных и северных районах может быть сильный дождь», — объяснили синоптики. В ночь с 1 на 2 мая в Московской области выпало рекордное количество снега, такого там не случалось с 1902 года. Из-за непогоды в нескольких регионах упали деревья, повредив автомобили, в городах оборваны линии электропередач, местами нарушено движение транспорта. Подробнее о том, что творится в Подмосковье, — в материале URA.RU.