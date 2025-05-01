01 мая 2025

В ЯНАО на трассе Сургут — Салехард продают новое придорожное кафе. Фото

В Муравленко продают новое кафе с автостоянкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Придорожное кафе продают в Муравленко
Придорожное кафе продают в Муравленко Фото:

В Муравленко на участке трассы Сургут — Салехард (ЯНАО) продают новое кафе с обустроенной подъездной территорией. Владелец общепита стоимость актива не разглашает, следует из объявления.

«Продается действующий бизнес — новое кафе площадью 280 кв. м с обустроенной автостоянкой площадью 3,5 га. Введено в эксплуатацию в 2021 году», — сообщается в объявлении на сайте «Авито-Недвижимость».

По данным источника, как находится в Муравленко. Владелец общепита стоимость своего актива не разглашает, но утверждает, что имеет солидную клиентскую базу и надежных поставщиков продуктов питания. Также хозяин точки сообщает, что продает бизнес в связи с переездом.

Ранее сообщалось, что представители малого бизнеса в ЯНАО массово распродают кофейни и кофейные киоски. Их стоимость вместе с оборудованием, персоналом и товарным запасом не превышает трех млн рублей. Наибольшее количество объявлений о реализации активов размещают предприниматели из Нового Уренгоя и Ноябрьска.

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В Муравленко на участке трассы Сургут — Салехард (ЯНАО) продают новое кафе с обустроенной подъездной территорией. Владелец общепита стоимость актива не разглашает, следует из объявления. «Продается действующий бизнес — новое кафе площадью 280 кв. м с обустроенной автостоянкой площадью 3,5 га. Введено в эксплуатацию в 2021 году», — сообщается в объявлении на сайте «Авито-Недвижимость». По данным источника, как находится в Муравленко. Владелец общепита стоимость своего актива не разглашает, но утверждает, что имеет солидную клиентскую базу и надежных поставщиков продуктов питания. Также хозяин точки сообщает, что продает бизнес в связи с переездом. Ранее сообщалось, что представители малого бизнеса в ЯНАО массово распродают кофейни и кофейные киоски. Их стоимость вместе с оборудованием, персоналом и товарным запасом не превышает трех млн рублей. Наибольшее количество объявлений о реализации активов размещают предприниматели из Нового Уренгоя и Ноябрьска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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