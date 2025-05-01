В Муравленко на участке трассы Сургут — Салехард (ЯНАО) продают новое кафе с обустроенной подъездной территорией. Владелец общепита стоимость актива не разглашает, следует из объявления.
«Продается действующий бизнес — новое кафе площадью 280 кв. м с обустроенной автостоянкой площадью 3,5 га. Введено в эксплуатацию в 2021 году», — сообщается в объявлении на сайте «Авито-Недвижимость».
По данным источника, как находится в Муравленко. Владелец общепита стоимость своего актива не разглашает, но утверждает, что имеет солидную клиентскую базу и надежных поставщиков продуктов питания. Также хозяин точки сообщает, что продает бизнес в связи с переездом.
Ранее сообщалось, что представители малого бизнеса в ЯНАО массово распродают кофейни и кофейные киоски. Их стоимость вместе с оборудованием, персоналом и товарным запасом не превышает трех млн рублей. Наибольшее количество объявлений о реализации активов размещают предприниматели из Нового Уренгоя и Ноябрьска.
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