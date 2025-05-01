Стало известно, когда похоронят замначальника тюменского УБОПа Шарова, умершего в Таиланде

В Тюмени прощание с бывшим заместителем начальника тюменского УБОПа Григорией Шаровым, который скончался в Таиланде, пройдет 3 мая с 11:00 до 13:00 в крематории. Такую информацию сообщили в тюменском крематории.
«Прощание с Григорием Тимофеевичем состоится в большом зале Тюменского крематория. Время проведения церемонии прощания: 3 мая с 11:00 до 13:00. Выезд на кладбище: 13:00», — указано в сообщении учреждения.
Григорий Шаров скончался в больнице Таиланда 22 апреля. Ему резко стало плохо во время отдыха в Таиланде 25 марта. Мужчина сначала впал в кому, а затем перенес инсульт. Местные врачи отказались отправлять его в Россию, утверждая, что длительный перелет может крайне негативно сказаться на состоянии его здоровья. 23 апреля было принято решение о транспортировке тела Шарова в Тюмень.
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