01 мая 2025

Стало известно, когда похоронят замначальника тюменского УБОПа Шарова, умершего в Таиланде

Прощание с замначальника тюменского УБОПа Шаровым пройдет 3 мая в крематории
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония прощания состоится 3 мая
Церемония прощания состоится 3 мая Фото:

В Тюмени прощание с бывшим заместителем начальника тюменского УБОПа Григорией Шаровым, который скончался в Таиланде, пройдет 3 мая с 11:00 до 13:00 в крематории. Такую информацию сообщили в тюменском крематории.

«Прощание с Григорием Тимофеевичем состоится в большом зале Тюменского крематория. Время проведения церемонии прощания: 3 мая с 11:00 до 13:00. Выезд на кладбище: 13:00», — указано в сообщении учреждения.

Григорий Шаров скончался в больнице Таиланда 22 апреля. Ему резко стало плохо во время отдыха в Таиланде 25 марта. Мужчина сначала впал в кому, а затем перенес инсульт. Местные врачи отказались отправлять его в Россию, утверждая, что длительный перелет может крайне негативно сказаться на состоянии его здоровья. 23 апреля было принято решение о транспортировке тела Шарова в Тюмень.

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В Тюмени прощание с бывшим заместителем начальника тюменского УБОПа Григорией Шаровым, который скончался в Таиланде, пройдет 3 мая с 11:00 до 13:00 в крематории. Такую информацию сообщили в тюменском крематории. «Прощание с Григорием Тимофеевичем состоится в большом зале Тюменского крематория.  Время проведения церемонии прощания: 3 мая с 11:00 до 13:00. Выезд на кладбище: 13:00», — указано в сообщении учреждения. Григорий Шаров скончался в больнице Таиланда 22 апреля. Ему резко стало плохо во время отдыха в Таиланде 25 марта. Мужчина сначала впал в кому, а затем перенес инсульт. Местные врачи отказались отправлять его в Россию, утверждая, что длительный перелет может крайне негативно сказаться на состоянии его здоровья. 23 апреля было принято решение о транспортировке тела Шарова в Тюмень.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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