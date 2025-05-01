В Челябинске на улице Ворошилова сбили двух 19-летних парней, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Пострадавшие оказались иностранцами и говорили на английском, сообщили очевидцы.
«В Челябинске 46-летний водитель на автомобиле „Лада Гранта“ на Ворошилова сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Оба получили телесные повреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Очевидцы ДТП говорят, что молодые люди были иностранцами. «Вроде бы, иностранцы, понимали по-английски», — пишут челябинцы в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
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