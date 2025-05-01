01 мая 2025

В Челябинске сбили двух иностранцев, переходивших дорогу на красный. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло 1 мая поздно вечером
ДТП произошло 1 мая поздно вечером Фото:

В Челябинске на улице Ворошилова сбили двух 19-летних парней, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Пострадавшие оказались иностранцами и говорили на английском, сообщили очевидцы.

«В Челябинске 46-летний водитель на автомобиле „Лада Гранта“ на Ворошилова сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Оба получили телесные повреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Очевидцы ДТП говорят, что молодые люди были иностранцами. «Вроде бы, иностранцы, понимали по-английски», — пишут челябинцы в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

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В Челябинске на улице Ворошилова сбили двух 19-летних парней, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции. Пострадавшие оказались иностранцами и говорили на английском, сообщили очевидцы. «В Челябинске 46-летний водитель на автомобиле „Лада Гранта“ на Ворошилова сбил двух пешеходов, которые переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. Оба получили телесные повреждения», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Очевидцы ДТП говорят, что молодые люди были иностранцами. «Вроде бы, иностранцы, понимали по-английски», — пишут челябинцы в группе «ЧП — ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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